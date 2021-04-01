Didem Arslan Yılmaz’dan Flaş Açıklama

Didem Arslan Yılmaz’ın, Show TV’de yayınlanan “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programına telefonla bağlanan Türkan Taşçı, Kürtçe konuşmaya başladıktan bir süre sonra ‘hakaret içeren ifadeler kullandığı’ gerekçesiyle yayından alındı.

Didem Arslan Yılmaz’ın “Hayır hayır. Türkan Hanım bizim de anlamamız lazım. Türkan Hanımı bir hattan alın. Kızlara hakaret edemez tabii böyle konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe’den, kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. O dili bilmiyoruz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da bilmiyorum” sözleri sosyal medyadan tepki çekti.

“BİZDEN TERCÜMAN TALEBİ OLMADI”

Didem Arslan Yılmaz hakkındaki eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yılmaz’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

1-Dünkü yayınımıza, Urfa’dan gelen Hayriye Taşcı, “Babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor, bana yardım edin” diyerek, ablası Ayfer Taşcı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip, öldürülmekten korkuyorlardı.

2- Yayın devam ederken kızların Halası Türkan hanım yayına bağlanmak istedi. Yeğenleriyle şakır şakır Türkçe konuştu, önce kızlara Türkçe hakaretler etti. Sonra da aniden kızlarla Kürtçe konuşmak istediğini söyledi.

3- Hala Türkan hanım, benim ve seyircimin kızlarla konuşmasını anlamamızı istemedi. Yeğenleriyle Kürtçe konuşarak, konuşulanları gizlemek istedi. Halanın bizden önceden tercüman talebi de olmadı.

4-Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim.

5- Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında ‘doğu dili’ diye hiçbir ifadem de yok…

6- Hala Türkan hanım, Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü, onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu, kızların can güvenliğinden endişe ediyordum.

YANLIŞ ANLAYAN VARSA ÖZÜR DİLERİM

7- Sivaslı bir ailenin kızıyım. Memleketimin doğusu batısı kuzeyi ve güneyi ile ilgili ayrım yaptığımı iddia etmek, hele etnik ayrım yaptığımı söylemek tamamen gülünç.

8- Yayının sadece 10 saniyesini servis edip sanki ortada bir siyasi tartışma varmış gibi linç başlatanların amacı “ülkenin fay hatlarını kaşımak”

Not: Bu arada Kürtçe konuşan vatandaşlarımızla hiçbir sorunum yok, yanlış anlayan varsa onlardan özür dilerim.