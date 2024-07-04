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Deren Talu Bodrum’da tatilin keyfini çıkarıyor

Deren Talu Bodrum’da tatilin keyfini çıkarıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Temmuz 2024 - 14:16

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, Bodrum’da kaldığı otelin plajında görüntülendi. Tatilin keyfini çıkaran Talu, önce denizde yüzdü, ardından güneşlenmek için şezlonguna geçti.

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