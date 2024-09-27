Deniz Akkaya’dan babasına kırgın veda: Beni son senelerde çok üzdün!

Son dönemde kızıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından babası Muzaffer Akkaya’nın vefat ettiğini duyurdu. Deniz Akkaya, 11 Mayıs 2019 tarihinde de annesi Dinemis Akkaya’yı kaybetmişti

“YAKIŞIKLILAR YAKIŞIKLISI BABAM”

Akkaya, sosyal medya hesabından babasının bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim, “Yakışıklılar yakışıklısı babam… Kalabalık ailesinde bir tek okumayı becerebilmiş , üst düzey bürokrat olmuş, işini hepimizden çok sevmiş olan babam. İşine olan aşkından ismimi Deniz koydun, ablamın ismini kaptanların kılavuzu bir yıldızın ismini koydun. Kendi aileninin en büyüğü, kaptanı,tek starı oldun. Sonra emekli oldun, sen içine kapandıkça kızın Türkiye’de kitleleri etkileyen başarılı bir genç kadına dönüştü. Maalesef o günden beri yıldızımız seninle hiç barışmadı. Sen artık bana kızın gibi değil rakibin olarak bakmaya başladın. Kazandığımız onca başarı bir yana, kız çocukları sadece babadan takdir görmek ister. Seninle son yemeğe gittiğimiz gün, senelerdir gittiğin balıkçıda, sahibinin önce bana selam verip tokalaşması nedeniyle yemek yemeden kalktık” ifadelerini kullandı.