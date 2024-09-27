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Deniz Akkaya’dan babasına kırgın veda: Beni son senelerde çok üzdün!

Deniz Akkaya’dan babasına kırgın veda: Beni son senelerde çok üzdün!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2024 - 16:32

Eski manken Deniz Akkaya’nın babası Muzaffer Akkaya hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde kızı ile yaşadığı sorunlardan bahsederken babasına da sitem eden Akkaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ölümü bile eski mankenin babasına olan kızgınlığını dindirmedi.

Deniz Akkaya'dan babasına kırgın veda: Beni son senelerde çok üzdün! - Sayfa 1

Son dönemde kızıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından babası Muzaffer Akkaya’nın vefat ettiğini duyurdu. Deniz Akkaya, 11 Mayıs 2019 tarihinde de annesi Dinemis Akkaya’yı kaybetmişti

Deniz Akkaya'dan babasına kırgın veda: Beni son senelerde çok üzdün! - Sayfa 2

“YAKIŞIKLILAR YAKIŞIKLISI BABAM”

Akkaya, sosyal medya hesabından babasının bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim, “Yakışıklılar yakışıklısı babam… Kalabalık ailesinde bir tek okumayı becerebilmiş , üst düzey bürokrat olmuş, işini hepimizden çok sevmiş olan babam. İşine olan aşkından ismimi Deniz koydun, ablamın ismini kaptanların kılavuzu bir yıldızın ismini koydun. Kendi aileninin en büyüğü, kaptanı,tek starı oldun. Sonra emekli oldun, sen içine kapandıkça kızın Türkiye’de kitleleri etkileyen başarılı bir genç kadına dönüştü. Maalesef o günden beri yıldızımız seninle hiç barışmadı. Sen artık bana kızın gibi değil rakibin olarak bakmaya başladın. Kazandığımız onca başarı bir yana, kız çocukları sadece babadan takdir görmek ister. Seninle son yemeğe gittiğimiz gün, senelerdir gittiğin balıkçıda, sahibinin önce bana selam verip tokalaşması nedeniyle yemek yemeden kalktık” ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya'dan babasına kırgın veda: Beni son senelerde çok üzdün! - Sayfa 3

“BENİ SON SENELERDE ÇOK ÜZDÜN”

Akkaya, sözlerini “Sevgili babacığım, beni son senelerde çok üzdün. Üzdün, kırdın ama ben kırıldığım yerden ikinci doğumumu yaşıyorum. Bu hayatta baba kız olduk, bir başka hayatta çok isterim adil şartlarda rakip olmayı. Sevgisini gösteremeyen ama çok başarılı bir babanın kızı olarak, bundan sonra bayrağı senden devraldığımı ve şu ana kadar yaptıklarımın yapacaklarımın teminatı olarak gösteriyor ve yukarıdan bana bakarken hala rekabetimizin devam ettiğini sana hatırlatmak istiyorum. Nurlar içinde uyu… Umarım huzur bulursun annemin yanında” diye noktaladı.

Deniz Akkaya'dan babasına kırgın veda: Beni son senelerde çok üzdün! - Sayfa 4

“BUNA İZİN VERMEYECEĞİM”

Öte yandan Deniz Akkaya, kızının velayetini alma sürecinde babasının kendisine destek vermediğini hatta aleyhine hareket ettiğini söyleyerek tepki göstermişti.

Akkaya, ‘Senelerce babamın bana uyguladığı şiddet anneme yaptığı yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün sıra bana geldi belli ki…. Buna izin vermeyeceğim’ ifadelerini kullanmıştı.

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