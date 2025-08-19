Deniz Ailesi’nde Kriz Büyüyor! Ercan Deniz’den Kardeşi Özcan Deniz’e Şok Suçlamalar

Türk müzik ve televizyon dünyasının en tanınmış isimlerinden Özcan Deniz, bu kez sahne performanslarıyla değil, aile içi kavgasıyla gündeme geldi. Abisi Ercan Deniz, canlı yayında kardeşine çok ağır suçlamalarda bulundu.

Bi Kanal TV’de ekran yolculuğuna yeni başlayan, deneyimli gazeteciler Ali Eyüboğlu ve Elife Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu “Bi Bakalım” programı, ilk yayınında büyük ses getirdi. Daha ilk bölümde izleyicilere şok üstüne şok yaşatan program, medya dünyasında gündem oldu.

“Ruh Hastası ve Hırsız” İddiası

Programa telefonla bağlanan Ercan Deniz, kardeşi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı:

“Özcan, kız kardeşimle birlikte kendilerine emanet edilen şirketin içini boşalttı. Bu resmen hırsızlık. Halkı manipüle eden haberler yayınlanıyor. Eşini döven, şiddet sorunu olan ruh hastası bir adamdan kahraman yaratılmaya çalışılıyor.”

Bomba DNA Açıklaması

Ercan Deniz’in sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’la ilgili iddialar da ortaya atıldı:

“Özcan, birlikteliklerinin 10. gününde hamile kalan Feyza Aktan’a inanmadı. Çocuğun kendisinden olup olmadığını anlamak için DNA testi yaptırdı.”

Annesi Aydın’da Tedavi Görüyor

Ercan Deniz, annelerinin sağlık durumuna da değinerek, “Annem Aydın’da tedavi görüyor, çok ciddi bir rahatsızlığı var. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğim” dedi.

Özcan Deniz’in Daha Önceki Sözleri

Öte yandan Özcan Deniz, daha önce sosyal medyada ve röportajlarında sık sık aile bağlarına verdiği önemi dile getirmiş, “Benim için aile, sahneden daha önemli bir hayat meselesidir” demişti. Ünlü sanatçı ayrıca geçmişte Feyza Aktan ile olan sürece dair, “Çocuğum için her türlü fedakârlığı yaparım” açıklamasını da yapmıştı. Ancak ağabeyinin canlı yayındaki iddiaları, bu sözlerin gölgesinde yeni tartışmalar başlattı.

Bi Kanal TV’den İddialı Başlangıç

Yeni yayın dönemine hızlı giriş yapan Bi Kanal TV, “Bi Bakalım” programıyla daha ilk bölümde gündeme damgasını vurdu. Ali Eyüpoğlu ve Elife Yılmaz’ın başarılı sunumuyla dikkat çeken program, cesur konulara değinmesiyle medya dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

