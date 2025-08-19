Pınar Altuğ Hakkında Çıkan Asılsız Ölüm İddiasına Sert Tepki

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, hakkında sosyal medyada yayılan “trafik kazasında hayatını kaybetti” iddiasına sert tepki gösterdi. Hiçbir gerçekliği bulunmayan bu paylaşımların ardından açıklama yapan Altuğ, hem sevenlerini hem de ailesini derinden üzen bu asılsız haberle ilgili hukuki süreci başlatacağını duyurdu.

“Telefonlarım Susmadı”

Sosyal medyada açılan bir hesap, Pınar Altuğ’un trafik kazasında öldüğüne dair uydurma bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine Altuğ, Instagram hesabından bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Amaçlarının ne olduğunu bilmediğim, akıllarının nasıl çalıştığını asla anlayamadığım bir sayfa, benim bir trafik kazasında hayatımı kaybettiğime dair kurgulu, hikâyeli bir haber yapmış. Ailem, dostlarım, sevenlerim endişeye kapıldı.”

“Hukuki İşlemleri Başlatacağım”

Altuğ, bu tür paylaşımların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirterek, hukuki süreci başlatacağını açıkladı:

“Böyle bir şeyin eğlencesi ya da amacı olamaz. Ama haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağımızdan hiç şüpheleri olmasın. Beni düşünen, merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Şu an ailemle tatil yapıyorum ve çok yakında işimin başında olacağım.”

Gündem Yarattı

Ünlü oyuncunun açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da “sahte haberler” üzerinden ünlü isimlerin ve ailelerinin mağdur edilmesine tepki gösterdi.