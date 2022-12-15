Demirören Medya’dan flaş karar: KAP’a bildirildi! 62 çalışanın işine son verildi…

Demirören Medya Grubu bünyesindeki Hürriyet, İzmir DPC şubesinin basım faaliyetlerine sona erdirilmesine karar verdi. Şirket, burada çalışan 62 çalışanın işine son verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre şirket 15 Aralık itibariyle İzmir’deki basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verdi.

Açıklamada tesiste görev yapan 62 çalışanın işine son verildiği bilgisi de yer aldı. İşten çıkarmalar kapsamında çalışanlara 10,18 milyon TL’lik kıdem ve ihbar tazminatı ödeneceği belirtildi.

Şirket İzmir’deki faaliyetlerin sona erdirilmesiyle ilgili olarak uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerinde yeterli kapasite olması, fason basım imkanlarının da değerlendirilecek olması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla bu kararın alındığını bildirdi.

MEDYA BİNASI DA DEVREDİLMİŞTİ

Demirören Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın almıştı.

Geçtiğimiz ay Demirören Holding, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan medya binasını kredi borcuna karşılık Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devretmişti.