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Defne Samyeli sert tepki gösterdi! ‘Kendimizi güvende hissetmiyoruz’

Defne Samyeli sert tepki gösterdi! ‘Kendimizi güvende hissetmiyoruz’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ekim 2024 - 15:30
Defne Samyeli, gündemdeki konulara dikkat çekerek, Türkiye’de kadın olmanın zorluklarını vurguladı. “Ne yediğimiz yemekten ne oturduğumuz koltuktan keyif alıyoruz” diyen Samyeli, güvenlik kaygılarını dile getirerek, “Kadını korumuyorlar” ifadelerini kullandı.

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