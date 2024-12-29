DATÇA’DA DEPREM: AKDENİZ FAY HATTI HAREKETLENDİ

AFAD, Datça’da bugün saat 11.02 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından birçok vatandaş, endişe içinde evlerinden dışarı çıkarken, uzmanlardan gelen açıklamalar da merakla takip edilmeye başlandı. Bu açıklamalardan biri, ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Datça bölgesinin, Türkiye’nin en önemli fay hatlarından birinin üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, burada gerçekleşebilecek büyük depremlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Görür, “Datça, büyük bir tektonik potansiyele sahip bir bölge. Burada yaşanacak daha büyük depremler, şu anda yaşadığımız bu sarsıntıdan çok daha güçlü olabilir. Bölgede fay hatları oldukça aktif, dolayısıyla olası bir büyük deprem riski her zaman söz konusudur” şeklinde konuştu.

Naci Görür, depremin ardından bölgedeki yapıların sağlamlığına dair endişelere de değindi. “Bölgede yapılan binaların inşaat standartlarına dikkat edilmesi, olası bir depremde can ve mal kaybını önlemek adına hayati önem taşıyor” dedi. Ayrıca, deprem sonrası yapılan hızlı incelemelerin, yapısal güvenlik ve olası hasar durumlarını tespit etmek açısından önem taşıdığına işaret etti.

Görür’ün açıklamaları, Datça ve çevresindeki vatandaşlar için, potansiyel büyük bir depremle ilgili uyarı niteliği taşıyor. Uzmanlar, bu tür bölgelerde deprem hazırlığının önceden yapılması ve tüm yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Datça ve çevresinde yaşayanların, depreme karşı alınacak önlemler konusunda bilinçli olmaları gerektiği, hem can güvenliği hem de maddi hasarların önlenmesi açısından oldukça önemli. Bu tür doğal afetlerde, erken uyarılar ve hızlı müdahale büyük fark yaratabiliyor.

Datça’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Akdeniz’deki Tehlikeli Fay Hattı Hareketleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 11.02’de Muğla il sınırlarında yer alan Datça ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.75 kilometre olarak açıklandı. AFAD, vatandaşlara yönelik herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığına dair bir açıklama yapmadı, ancak olası etkilerle ilgili dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Girit Çevresinde Artan Sismik Aktivite: Datça’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Depremin hemen ardından, ünlü jeolog Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunarak, Akdeniz bölgesindeki Girit çevresinde gerçekleşen depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Görür, özellikle Muğla çevresinde hissedilen 4.3 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, bu sismik aktivitelerin, bölgedeki Plini-Strabo Fay Zonu’nda meydana geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Görür, söz konusu fay hattı hakkında şu bilgileri verdi: “Bu fay zonunda, Afrika Levhası, Anadolu Levhası’nın altına doğru dalarak yok olmaktadır. Bu, sismik açıdan oldukça aktif bir bölge olup büyük deprem potansiyeline sahip bir alanı kapsamaktadır.” Görür, açıklamalarını “Sevgiyle” ifadeleriyle sonlandırarak, bölgede yaşayan halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Akdeniz’in bu bölgesindeki sismik aktivitenin zaman zaman artış göstermesi, bölgeyi deprem riski açısından dikkatle izlenmesi gereken bir alan haline getiriyor. Özellikle Datça gibi yerleşim bölgelerinde, büyük depremler için hazırlıkların ön planda tutulması gerektiği de uzmanlar tarafından sıkça dile getirilmektedir.

KAYNAK: medyaradar