TİCARET BAKANLIĞI’NDAN FAHİŞ FİYAT OPERASYONU

Asgari ücrette yapılan artışın ardından bazı işletmelerin fırsatçılık yaparak fiyatları aniden yükselttiği gözlemlendi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde kapsamlı bir denetim başlattı. Denetimlerde, haksız kazanç elde etmek amacıyla fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere ağır yaptırımlar uygulandı.

Bakanlık yetkilileri, yalnızca üç gün içinde yapılan kontroller sonucunda toplamda 10 milyon 19 bin 801 lira idari para cezası kestiklerini açıkladı. Bu ceza miktarının, haksız kazançla mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların alım gücünü korumak ve piyasa dengelerini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Fahiş Fiyat Artışı Nasıl Tespit Ediliyor?

Ticaret Bakanlığı, fiyat artışlarını tespit etmek için çeşitli yöntemler kullanıyor. Özellikle temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri gibi ihtiyaç kalemlerinde yapılan fiyat artışları mercek altına alınıyor. Denetim ekipleri, ürünlerin eski ve yeni fiyatlarını karşılaştırarak, piyasa koşullarına aykırı artışları raporluyor. Ayrıca, işletmelerin fiyat politikalarını denetleyen ekipler, tüketicilerden gelen şikayetleri de değerlendiriyor.

Vatandaşların, haksız fiyat artışları konusunda “ALO 175” tüketici hattı üzerinden şikayette bulunabileceği hatırlatıldı. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların bilinçli hareket ederek bu tür durumları bildirmelerinin, denetim süreçlerini hızlandırmada etkili olduğunu ifade etti.

Fırsatçılara Göz Açtırılmayacak

Ticaret Bakanlığı, bu tür uygulamaların toplumda ekonomik güveni zedelediğine dikkat çekti. Bakanlık kaynakları, fırsatçılara karşı yürütülen denetimlerin, yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda kamuoyunu bilgilendirme kampanyalarıyla destekleneceğini dile getirdi.

Bu süreçte, ticaret etiğine uygun hareket eden işletmelere teşekkür edilirken, fırsatçılık yapanlara karşı “sıfır tolerans” politikası uygulanacağı bir kez daha vurgulandı. Bakanlık, piyasada adaletin sağlanması ve tüketicinin korunması için tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade etti.

Asgari ücret artışı sonrası ekonomide oluşabilecek olumsuz etkilerin önüne geçmek için alınan bu tür önlemler, kamuoyunda takdir toplarken, fiyat istikrarının korunması adına önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde asgari ücrette yapılan zamların tüketicilere haksız bir şekilde yansıtılmasını engellemek ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlamak amacıyla, ülke genelinde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerine aralıksız devam ettiklerini duyurdu. Bakanlık, özellikle temel tüketim malları ve hizmetlere yönelik fiyat artışlarını yakın takipte tutarak, tüketicilerin korunmasını öncelik haline getirdiğini vurguladı.

4 Bin Market ve 397 Bin Ürün Denetimden Geçti

Yapılan açıklamada, bugüne kadar 4 bin 378 markette gerçekleştirilen denetimlerde 397 bin 198 ürünün incelendiği belirtildi. Denetimlerin sonucunda, 5 bin 125 ürünün yasal mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Bu ihlaller kapsamında, ilgili işletmelere toplamda 10 milyon 19 bin 801 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık açıklamasında, “25 Aralık itibarıyla, üç günlük denetim sürecinde en yoğun denetim gerçekleştirilen ilimiz 605 marketle İstanbul olurken, bunu 325 marketle Antalya ve 322 marketle Ankara takip etti” ifadeleri yer aldı.

Ankara, En Çok Ürün Denetimi Yapılan İl Oldu

Ürün denetimleri açısından Ankara, 100 bin 600 ürünle ilk sırada yer alırken, Antalya 75 bin 125 ürünle ikinci, İstanbul ise 54 bin 881 ürünle üçüncü sırada yer aldı. En fazla ihlal tespit edilen şehir ise 2 bin 123 ürünle İstanbul oldu. Ankara’da 1.377 ürün, Elazığ’da ise 506 ürün mevzuata aykırı bulundu.

En Yüksek Ceza İstanbul’da Kesildi

Tespit edilen ihlallerin ardından en yüksek idari para cezası 4 milyon 670 bin 600 TL ile İstanbul’da uygulandı. Bu şehri 3 milyon 29 bin 400 TL ile Ankara ve 211 bin 200 TL ile Bursa takip etti.

Bakanlık, toplamda 2 bin 668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığını ve bu firmalardan geçmişe yönelik üç aylık faturalar ile savunmalarının talep edildiğini belirtti.

Haksız Fiyat Artışı Tespit Edilen Firmalara Ağır Cezalar Yolda

İncelemeler sonucunda somut delillerle haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek. 2024 yılı için bu firmalara 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar, 2025 yılı itibarıyla ise 143 bin 930 TL’den 1 milyon 439 bin 300 TL’ye kadar para cezası verilebileceği açıklandı.

İdari işlem başlatılan marketlerin dağılımında 603 market ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Ankara’da 322, İzmir’de ise 99 market hakkında işlem yapıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın Kararlılığı

Açıklamanın sonunda Ticaret Bakanlığı, vatandaşların haklarını koruma ve haksız kazanç elde etmeye yönelik girişimlerin önüne geçme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarıyla bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğini ve tüketicilerin menfaatlerini her koşulda korumak için denetimlere aralıksız devam edileceğini bildirdi.

Bu kapsamlı denetimlerle vatandaşların ekonomik refahını korumak adına önemli adımlar atılmaya devam edileceği kaydedildi.

KAYNAK: medyaradar