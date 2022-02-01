Damla Sönmez tatil sezonunu açtı! Mayolu pozları nefes kesti

Son olarak ‘Aziz’ adlı dizide ‘Dilruba’ karakterini canlandıran Damla Sönmez, tatil sezonunu açtı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, kumsalda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun mayolu pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Oyunculuk kariyerine 16 yaşında başlayan, piyano ve keman eğitimleri de alan Damla Sönmez, St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. ‘Gece Gündüz’, ‘Bir Aşk Hikâyesi’, ‘Güllerin Savaşı’ ve ‘Çukur’ gibi çok izlenen dizilerde rol alan Damla Sönmez, geçtiğimiz aylarda bir tiyatro oyunu sonrası görüntülenmişti.

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‘HAYATIMDA KİMSE YOK’ Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Murat Boz’la adı aşk dedikodusuna karışan Damla Sönmez, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna; “Bir şey yok olsa zaten sizden kaçamayacağız gibime geliyor” şeklinde yanıt vermişti. “Aşkta kriterleriniz var mı?” sorusuna ise “Arkadaşlar ben artık gideyim. Bu sorulara benden cevap alamazsınız. Ayağınıza sağlık” demekle yetinmişti.

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‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ programında sahne alan Damla Sönmez (34), sahnede Murat Boz’la (41) düet yapmıştı. Bunun ardından ikili hakkında aşk iddiası ortaya atılmıştı. Etiler’de bulunan yapım şirketinden çıkarken objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sessiz kalmıştı.

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Sönmez, kendisi gibi oyuncu olan Ushan Çakır ile dokuz yıllık ilişkisini 2021’de bitirmişti. Sönmez, ayrılığı. “Kısmet. Haberler doğru, bitti” sözleriyle doğrulamıştı.

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TATİLE ÇIKTI Tüm bunların ardından başrolünde yer aldığı ‘Aziz’ dizisine de birkaç hafta önce veda eden Damla Sönmez, rol aldığı diziden ayrılır ayrılmaz tatile çıktı. Bodrum’a giden ve güzel havanın tadını çıkaran güzel oyuncu, keyifli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 35 yaşındaki ünlü isim, kumsalda verdiği pozlara “E daha daha nasılsınız?” notunu düştü. Sönmez’in fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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