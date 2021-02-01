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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu!

Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu!
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07 Aralık 2021 - 15:46

Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu!

TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda hayat verdiği ‘Neriman’ karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gizem Katmer, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde tercih ettiği siyah dekolteli kıyafetiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu! - Sayfa 1

TRT’nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nda Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer, oyunculuk performansıyla alkış topluyor.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu! - Sayfa 2

Başarılı oyuncu, önceki akşam 47. Altın Kelebek Ödülleri’ne katıldı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu! - Sayfa 3

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Katmer, ödül gecesinden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu! - Sayfa 4

26 yaşındaki oyuncu geceye mini etekli ve göğüs dekolteli kıyafetiyle katıldı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu! - Sayfa 5

Katmer, dizide annesini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan ile pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu! - Sayfa 6

Gizem Katmer’in dekolteli paylaşımına, kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu! - Sayfa 7

İşte Gizem Katmer’in o paylaşımı…

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu! - Sayfa 9

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu! - Sayfa 8

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu! - Sayfa 14

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu! - Sayfa 19

 

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