Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer derin dekoltesiyle ödül törenine damga vurdu!
TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda hayat verdiği ‘Neriman’ karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gizem Katmer, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde tercih ettiği siyah dekolteli kıyafetiyle yorum yağmuruna tutuldu.
TRT’nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nda Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer, oyunculuk performansıyla alkış topluyor.
Başarılı oyuncu, önceki akşam 47. Altın Kelebek Ödülleri’ne katıldı.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Katmer, ödül gecesinden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
26 yaşındaki oyuncu geceye mini etekli ve göğüs dekolteli kıyafetiyle katıldı.
Katmer, dizide annesini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan ile pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.
Gizem Katmer’in dekolteli paylaşımına, kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
İşte Gizem Katmer’in o paylaşımı…