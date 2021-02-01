Cumhur İttifakı’nda Kriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “İftiracı” olarak nitelediği Hilal Kaplan’ı TRT Yönetim Kurulu’na ataması, MHP tabanında rahatsızlığa neden oldu.

Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın, TRT Yönetim Kurulu’na atanması Ankara kulislerinde tartışmalara yol açtı.

Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP’nin Lideri Devlet Bahçeli’nin, ‘iftiracı’ olarak ilan ettiği, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın ağır ifadelerle yüklendiği Hilal Kaplan’ı ödüllendirmesi Cumhur İttifakı’nda giderek derinleşen krize işaret olduğu değerlendiriliyor.

Günboyu Gazetesi’nde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı atamanın, MHP tabanında rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.

“HİÇ UNUTMAYACAĞIZ”

Bahçeli, 24 Haziran seçimine giden süreçte kendisi ve partisine “iftira attığını” ileri sürdüğü 70 kişinin ismini yayınlamıştı.

Bahçeli, ‘Teşekkür Mesajı’ başlığını koyduğu açıklamasında “Aşağıdaki isimleri yazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar (!). Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz (!). Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız” demişti.

HİLAL KAPLAN’IN DA ADI VAR

İsimlerini saydı kişilerin “MHP’ye özel bir kin ve nefret duyduğunu” iddia eden, Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza da teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi! Bu nedenle şükranlarımı sunuyorum, var olun diyorum. Ne yaptınızsa başaramadınız. Beyhude yere uğraşmayın, Türk Milletini durduramazsınız.”

İŞTE BAHÇELİ’NİN İLANINDAKİ LİSTEDE BULUNAN İSİMLER:

Uğur Dündar (Sözcü), Yılmaz Özdil (Sözcü), Rahmi Turan (sözcü), Emin Çölaşan (Sözcü), Necati Doğru (Sözcü), Soner Yalçın (Sözcü), Namık Kemal Zeybek (Anayurt), Birgül Ayman Güler (Aydınlık), İsmet Özçelik (Aydınlık), Mehmet Yuva (Aydınlık), Oktay Ekşi (aydınlık), Oktay Yıldırım (Aydınlık), Rafet Ballı (Aydınlık), Rıza Zelyut (Aydınlık), Sabahattin Önkibar (Aydınlık), Ahmet İnsel (Cumhuriyet), Ali Sirmen (Cumhuriyet), Aslı Aydıntaşbaş (Cumhuriyet), Aydın Engin (Cumhuriyet), Erdem Gül (Cumhuriyet), Hikmet Çetinkaya (Cumhuriyet), Kadri Gürsel (Cumhuriyet), Orhan Bursalı (Cumhuriyet), Özgür Mumcu (Cumhuriyet), Öcal Uluç (Gözlem), Nagehan Alçı (Habertürk), Nihal Bengisu Karaca (Habertürk), Oray Eğin (Habertürk), Sevilay Yılman (Habertürk), Abdulkadir Selvi (Hürriyet), Ahmet Hakan (Hürriyet), İsmail Saymaz (Hürriyet), Taha Akyol (Hürriyet), Etyen Mahçupyan (Karar), Mehmet Ocaktan (Karar), Can Ataklı (Korkusuz), Hüsnü Mahalli (Korkusuz), Ümit Zileli (Korkusuz), Mehmet Tezkan (Milliyet), Hıncal Uluç (Sabah), Hilal Kaplan (Sabah), Melih Altınok (Sabah), Nuh Albayrak (Star), Adnan İslamoğulları (Yeniçağ), Agah Oktay Güner (Yeniçağ), Ahmet Gürsoy (Yeniçağ), Ahmet Takan (Yeniçağ), Arslan Bulut (Yeniçağ), Burhan Ayeri (Yeniçağ), Orhan Uğuroğlu (Yeniçağ), Yavuz Selim Demirağ (Yeniçağ), Güngör Mengi (Vatan), Kemal Öztürk (Yenişafak), Hakan Bayrakçı (SONAR), Bekir Ağırdır (KON-DA), Özer Sancar (METROPOL), Faruk Acar (ANDY-AR), Murat Gezici (Gezici), İbrahim Uslu (ANAR), Gürkan Hacir (CNN Türk), Murat Sarı (Konsensus), Mehmet Murat Pösteki (ORC), Mehmet Ali Kulat (MAK), Ahmet Kasım Han (Kadir Has Üniversitesi), Doç Dr. Barış Doster (Marmara Üniversitesi), Tanju Tosun (Ege Üniversitesi), Şaban Sevinç (Halk TV), İsmail Dükel (Halk TV), İsmail Küçükkaya (Fox TV), Fatih Portakal (Fox TV).