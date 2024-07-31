Cübbeli Ahmet CHP’ye Cumhurbaşkanı adayı tayin etti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü dün Ekol TV’de Çağlar Cilara’nın konuğu oldu. Güncel Meseleler programında hem Ortadoğu’daki gelişmeler hem de Türk siyaseti üzerine yorumlarda bulunan Cübbeli Ahmet CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması gereken kişinin, Ekrem İmamoğlu yerine mevcut Genel Başkan Özgür Özel olması gerektiğini söyledi.

“İMAMOĞLU DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN DESTEKLENİYOR”

Cübbeli Ahmet, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ismi sık sık anılan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında bir çekişme olduğunu ve dış güçler olarak tanımladığı kimselerin İmamoğlu’nu desteklediklerini söyledi.

“MANSUR YAVAŞ İLE DAVALIĞIM”

ABB başkanı olan Mansur Yavaş ile kendisinin davalık olduğunu ancak aradan geçen 6 senelik görev süresince kendisini yabancılar ile görmediğini belirten Cübbeli Ahmet, İmamoğlu’nun yabancı temsilciler ile sık sık görüştüğünü ve bunun da herkesin malumu olduğunu söyledi.

“EKREM İMAMOĞLU’NDANSA ÖZGÜR ÖZEL”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri zamanında ise CHP adayının daha yerli olmasından dolayı kendi tercihinin Özgür Özel olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet’in sözleri sosyal medyada da gündem oldu.