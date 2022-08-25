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Çocukları İbrahim Tatlıses’in yanına koştu! Ahmet Tatlıses’ten ilk açıklama…

Çocukları İbrahim Tatlıses’in yanına koştu! Ahmet Tatlıses’ten ilk açıklama…
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25 Ağustos 2022 - 16:17

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in içinde bulunduğu minibüs kamyonla çarpışarak şarampole devrildi. Kaza haberini alan İdo Tatlıses, kızı Dilan Tatlıses ve bir süredir küs olduğu Ahmet Tatlıses olay yerine geldi. Daha sonra İbrahim Tatlıses’le hastaneye giden Ahmet Tatlıses, babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Doktorlarla görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi, gerçekten büyük bir kaza. İnsanın yüreğine oturuyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses’in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde bir kamyon ile çarpışarak şarampole yuvarlandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Önce kazaya karışan kamyonet vinç yardımıyla çekildi. Daha sonra İbrahim Tatlıses’in içinde bulunduğu minibüs emniyete alındı. Ekiplerle diyalog kuran Tatlıses, “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” ifadelerini kullandı.

 

Çocukları İbrahim Tatlısesin yanına koştu Ahmet Tatlısesten ilk açıklama...

 

ÇOCUKLARI YANINA KOŞTU

Feci kazayı haber alan İdo Tatlıses, Dilan Çıtak Tatlıses ve bir süredir küs olduğu Ahmet Tatlıses kaza yerine geldi. Olay hakkında ekiplerden bilgi alan Tatlıses kardeşler daha sonra babalarıyla birlikte hastaneye gittiler.

AHMET TATLISES: İNSANIN YÜREĞİNE OTURUYOR!

İbrahim Tatlıses’in tedavisi sürerken, evlatlıktan reddettiği oğlu Ahmet Tatlıses de hastane önünde açıklama yaptı. Tatlıses, “Polat Yağcı beni aradı, olay yerine gittim. Durum bayağı kötüydü. İtfaiye ekipleri çalışıyordu. Şimdi yanından çıktım, doktorlarla görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi, gerçekten büyük bir kaza. Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde. Allah’ın takdiri, buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir. Doktorlar öyle söyledi. Polat aradığında koşa koşa yanına gittim. İnsanın yüreğine oturuyor. Aracın yanına kadar girdim. Rabbim bir daha yaşatmasın” dedi.

 

Çocukları İbrahim Tatlısesin yanına koştu Ahmet Tatlısesten ilk açıklama...

 

EBRU YAŞAR: AYAĞINDA KIRIK VAR

İbrahim Tatlıses’in tedavi gördüğü hastaneye gelip, ziyaret eden bir diğer isim de şarkıcı Ebru Yaşar oldu. Yaşar, “Şaşkınlığı var ama dedim ki ‘Seni bir kurşun öldürmemiş, araba kazası vız gelir tırıs gider’. Akşama sahne alacak, ayağında kırık var. Her şey yolunda, çocukları iyi. Şu anda da ‘Sahne alacağım’ diyor. Kazadan dolayı bayağı korkmuş. Çok ciddi bir kaza, arkada uzanıyormuş, arabanın içerisinde 3 kez yuvarlanmış. Ayağı kırılmış ama bilincini kaybetmemiş” diye konuştu.

 

Çocukları İbrahim Tatlısesin yanına koştu Ahmet Tatlısesten ilk açıklama...

 

‘ELİF ADA ARABADA YOK’

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama Polat Yağcı’dan geldi. Hürriyet’e konuşan Yağcı, “Otomobilden herkesi çıkardılar… İbrahim Bey arkada oturduğu için zarar görmemiş. Sadece tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Herkesin durumu iyi. Kızı Elif Ada arabada değildi. ” ifadelerini kullandı.

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