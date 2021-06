Ciner Grubu’nun Korkmaz Karaca Sevdası Nereden Geliyor?

Sedat Peker’in çok ses getiren suçlamalarının ardından, Karaca’nın bazı medya grupları ile “yakın” ilişkileri yeniden gündeme geldi. Bu medya gruplarının başında ise Veyis Ateş krizi ile adından söz ettiren Habertürk geliyor.

Yurt dışında firari olarak bulunan Sedat Peker son olarak, CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca hakkında ortaya attığı iddialar ile ses getirdi.

Peker, Karaca-Baykal ilişkisi konusunda bazı çirkin imalarda bulundu. Bu iddiaların ardından sosyal medyada Baykal’ın CHP’den istifa etmesi gerektiği yönünde binlerce mesaj paylaşıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın iddialarıyla ilgili olarak kendisine dava açacağına dair duyum aldığını da belirten Peker, “Bence kendisini uyar. Belli bir yaşa gelmiş, daha büyük rezillikler yaşamadan kalan günlerini sessizce yaşasın. Size değil de kızın ailesine saygısızlık olur” dedi.

Ayrıca Karaca’nın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para aldığını da savunan Peker, Karaca’nın başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da “özel işlerini hallettiğini” öne sürdü.

BU HABERLERİN YAPILMASINI KİM İSTEDİ?

Korkmaz Karaca ile bazı medya grupları arasında kurulan ilişkiyi ise Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur mercek altına aldı.

“Fırsatçılar için fırsatlar ülkesi….” başlığını taşıyan bir köşe yazısı kaleme alan Oğur, makalesinde, Ciner Medya Grubu’nun sahibi olduğu Habertürk’e ayrı bir parantez açtı.

Karaca’nın Habertürk’te Mart 2021-Haziran 2021 arasında 10 kez haber olduğuna, bir kez Bloomberg TV’ye, bir kez de Habertürk TV’ye çıktığına dikkat çekti.

Neredeyse gün aşırı çıkan bu ‘haber’leri okuyunca Karaca’nın ne kadar çok sevildiğini anlıyorsunuz” diyen Yıldıray Oğur o haberleri şöyle sıraladı;

“(30 Mart 2021) Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca Bloomberg HT’de soruları yanıtladı

(16 Nisan 2021) Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’nın halası Ayten Karaca hayatını kaybetti

(20 Nisan 2021) Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, sosyal medya hesabından AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğini duyurdu

(22 Nisan 2021) Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Thodex skandalıyla ilgili yaptığı açıklamada “Kapalıçarşı üniversitesinde ilk ders şudur. Tamahkar ile sahtekar birbirini çabuk bulur” ifadelerini kullandı.

(24 Nisan 2021) Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, “İstanbul Devlet Konservatuarı öğrencileri okullarını kaybetmek istemiyorlar. Seslerini duyurmamı istediler. Parti ayrımı yapmadan tüm siyasiler bu kıymetli gençlerimizin derdine hep beraber derman olalım” dedi

(31 Mayıs 2021) Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, “Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Küresel Salgın’ın tüm olumsuz etkilerine rağmen , böyle bir büyüme gerçekten bir dünya rekorudur.” değerlendirmesinde bulundu

(3 Haziran 2021) Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi / AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, Ardahan Göle ve Çıldır Belediyeleri’nin ihtiyacı olan yeni itfaiye araçlarının teminini sağlayan , AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye ve Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e Ardahanlı hemşehrilerimiz adına teşekkür mesajı yayınladı”

Karar yazarı bu haberlerde haber değeri bulunmadığını vurgulayarak, “Ama bu ısmarlama haberleri yapmanın bir değeri olduğu açık.” ifadelerini kullandı.

KORKMAZ KARACA’NIN HALASI HABERTÜRK İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Aynı konunun üzerine gazetesinin Youtube kanalında da giden Oğur, şu ifadelerle Ciner Grubu’na yüklendi;

“Bu haberleri neden yapıyor bu insanlar, baktım bir gazetede, şu an internette olan bir gazetede, televizyonu da var, bir ay boyunca 10 tane haber var. Her gün haber yapılır mı, her gün haber olabilir mi?

Cumhurbaşkanı bile yapılmaz her gün haber.. Mesela şöyle haberler; “Halası vefat etti”… Allah rahmet eylesin de Korkmaz Karaca’nın halasın vefat etmesi haber değil ki… Televizyona bağlıyorlar, bir kaç kere bağlamışlar.”

CİNER GRUBU’NUN KARACA SEVDASI NEREDEN GELİYOR?

Korkmaz Karaca’nın kişisel internet sitesinde kendisi hakkında paylaştığı bilgilerde “danışmanlık hizmeti” verdiğini yazdığını aktaran Oğur; “Verdiği danışmanlık hizmeti; Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak Ankara’da iş hallediyor. Bunu böyle söylemek lazım… ” dedi.

Bu konuda büyük bir gıda firmasından ismini telaffuz etmeden bahseden Karar yazarı şöyle devam etti;

“Mesela böyle haberler var; çok meşhur yoğurtları peynirleri olan bir marka var (adını vermeyelim şimdi) onun aleyhine gazetede bir haber çıkıyor. Diyor ki; ‘Korkmaz Karaca ile buluştuk, bana bilmem ne holdingin bilmem ne projesini anlattı’ diye yazı çıkıyor. Senin ne işin var holdinglerle… ‘Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi’sin… Demek ki bu titri ‘danışmanlık’ olarak kullanmış…”