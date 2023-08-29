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Cengiz Ünder’i İstanbul’a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı!

Cengiz Ünder’i İstanbul’a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Ağustos 2023 - 15:59

Fenerbahçe’nin yeni yıldız transferi Cengiz Ünder’in Marsilya’dan İstanbul’a gelmesinde yeni sevgilisi Bilge Yenigül’ün etkili olduğu iddia ediliyor.

Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 1

Marsilya’nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’ye gelmesi büyük olay oldu.

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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 2

Hem Süper Lig’de hem de diğer kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzalamış ve 15 milyon Euro’luk bonservis karşılığında transfer etmişti.

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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 3

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ, “Transferin altında yatan gerçek ise aşkmış meğer!” dedi ardından şöyle devam etti:

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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 4

Cengiz Ünder imza atarken hem bir yandan kariyerini düşünmüş hem de aşk hayatını…

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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 5

Aldığım duyumlara göre yıldız futbolcu, bir süredir sosyetenin de tanınmış ismi olan influencer Bilge Yenigül ile birlikteymiş!

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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 6

Yenigül’ün transfer kararında çok etkili olduğu söyleniyor.

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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 7

Bilge Yenigül’ün de sıkı bir futbol seyircisi olduğu, Fenerbahçe-Twente maçında ortaya çıktı.

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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 8

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Twente’yi 5-1 yenerken, tribünde Yenigül de vardı. Cengiz Ünder, maçta yedekti ama belli ki sevgilisi hiçbir maçını kaçırmayacak!”

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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 9

Bilge Yenilgül’ün Instagram’da yaklaşık 162 bin takipçisi bulunuyor. Yenilgül’ün sosyal medya platformunda paylaştığı diğer fotoğraflar şöyle…

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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 10
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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 11
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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 12
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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 13
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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 14
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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 15
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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 16
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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 17
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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 18
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Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sevgilisi olmuş! Güzelliği hayran bıraktı! - Sayfa 19

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