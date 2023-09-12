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Buz gibi gerçeğin karikatürü. Emre Ulaş hicvin babasını çizdi

Buz gibi gerçeğin karikatürü. Emre Ulaş hicvin babasını çizdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Eylül 2023 - 16:43

Mizah ve hicvin usta ismi Emre Ulaş’tan hicvin babası geldi. Hayatımızda döviz, enflasyon ve vergiler dışında başka bir şeyin kalmamasını, okula yeni başlayan öğrencilere öğreten öğretmenin ilk ders karikatürü acı gerçeği ortaya koydu.

Okulların açılması ile 20 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. Ödüllü Karikatürist Emre Ulaş ise çizdiği karikatürde acı gerçeği gözler önüne serdi. Hayat pahalılığının dışında öğrenecek başka bir şeyin olmadığı Ulaş tarafından işte böyle çizildi;

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Hayat pahalılığı, enflasyon, vergiler, döviz kurları derken günlük yaşantıda konuşacak başka bir şeyin kalmaması, toplumun 7’den 70’e bu dertten muzdarip olduğunu betimleyen karikatürde Ulaş, okula yeni başlayan öğrencilerin ilk dersini çizdi.

Ders tahtasına enflasyon canavarı, ÖTV ve KDV, dolar, Euro ve kazık şeklindeki zam ve vergileri çizen öğretmen, öğrencilere şu şekilde sesleniyor, “ İşte yeni alfabemiz çocuklaar… Bunları öğrenin yeter size, başka bir şey yok zaten hayatımızda artık!.”

Ulaş’ın bu karikatürü çok ses getirecek.

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