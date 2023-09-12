Buz gibi gerçeğin karikatürü. Emre Ulaş hicvin babasını çizdi

Mizah ve hicvin usta ismi Emre Ulaş’tan hicvin babası geldi. Hayatımızda döviz, enflasyon ve vergiler dışında başka bir şeyin kalmamasını, okula yeni başlayan öğrencilere öğreten öğretmenin ilk ders karikatürü acı gerçeği ortaya koydu.