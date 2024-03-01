KIVILCIM URAL’DAN OLAY FOTOĞRAF!

Müzik kariyerine her geçen gün yeni şarkılar katan ve kariyerini emin adımlarla yürüyen genç sanatçı Kıvılcım Ural bu kez sürpriz bir buluşma ile karşımızda!

Pop müziğin başarılı isimlerinden Mirkelam’ın unutulmaz şarkılarından ‘’Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz’’ kendine has tarzıyla yorumlayan Kıvılcım Ural, kendi besteleri haricinde ilk kez başka bir şarkı çalışması yaptığı için heyecanlı olduğunu duyurdu.

Sık sık kendisine sorulan Duman grubunun solisti eşi Kaan Tangöze ile düet gelir mi ?

sorularına muzipçe gülerek yorum yapmayan Kıvılcım Ural ters köşe yaparak sevenlerin heyecanlandırdı.