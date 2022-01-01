Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı…

Burcu Özberk’in bir süre önce Serkay Tütüncü’yle öpüştüğü iddia ediliyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tütüncü, “Burcu ile çok yakın ve iyi bir arkadaşız, ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik.” diyerek, aşk haberlerini yalanlamıştı.