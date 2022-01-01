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Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı…

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı…
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07 Şubat 2022 - 13:34

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı…

Ünlü oyuncu Burcu Özberk yazı özledi. Güzel oyuncu havuzda çekilmiş bir pozunu paylaşınca sosyal medyada hayranlarından beğeni aldı. Fotoğrafa adeta yorum yağdı.

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı… - Sayfa 1

 

Aşk Mantık İntikam dizisiyle daha da popülerleşen ancak 2021’in en popüler kadın oyuncuları listesinde zirveye yaklaşamayan Burcu Özberk paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı… - Sayfa 2

 

Soğuk kış günlerinden sıkılan Özberk yaz paylaşımı yaptı.

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı… - Sayfa 3

 

Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Burcu Özberk havuzdan bir pozunu paylaştı.

 

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı… - Sayfa 4

Hayranlarının dikkatini çeken Burcu Özberk paylaşımına ise “İhtiyacım olan ortam” notunu düştü.

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı… - Sayfa 5

Burcu Özberk’in bir süre önce Serkay Tütüncü’yle öpüştüğü iddia ediliyordu.

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı… - Sayfa 6

 Konuyla ilgili açıklama yapan Tütüncü, “Burcu ile çok yakın ve iyi bir arkadaşız, ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik.” diyerek, aşk haberlerini yalanlamıştı.

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı… - Sayfa 7

İşte Özberk’in havuz pozu…

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı… - Sayfa 8

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı… - Sayfa 9

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı… - Sayfa 12

Burcu Özberk’in havuz pozu paylaşımı olay oldu! Yorum ve beğeni yağdı… - Sayfa 14

 

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