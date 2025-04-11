BOLU KARTALKAYA YANGININDA ŞOK RAPOR!

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. 189 sayfalık rapor, faciaya neden olan ihmalleri ve çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı.

AYRICALIKLI MİSAFİRLERE ÖNCELİKLİ KURTARMA

Rapora göre, yangın sırasında otel personelinin önceliğini kimliği belirsiz özel misafirlere verdiği belirlendi. Bu misafirlerin tahliyesi sırasında izdiham yaşanmaması için otelde bulunan diğer müşterilere yangın haberinin geciktirildiği tespit edildi.

Bilirkişi raporunda, “Yangın başladıktan sonra otel personelinin sadece bazı ayrıcalıklı misafirlere odaklandığı ve tahliyeyi bu şekilde organize ettiği” bilgisi yer aldı. Video kayıtları ve telefon HTS incelemeleriyle bu durumun doğrulandığı ifade edildi.

UYARI SİSTEMLERİ KAPATILMIŞ

Raporda yer alan diğer kritik tespit ise uyarı sistemlerinin bilerek devre dışı bırakıldığı yönünde oldu. Yangının üst katlardaki özel misafirler tahliye edilene kadar diğer müşterilere bildirilmemesi için uyarı sistemlerinin çalıştırılmadığı belirtildi.

Ayrıca, yangın sırasında otelin dışında bekleyen ve plakası belirlenemeyen siyah bir araçla bazı kişilerin özel olarak kurtarıldığı da raporda yer aldı.

“TEK BİR DOĞRU DAVRANIŞ SERGİLEYEN PERSONEL YOK”

Bilirkişi raporunda, otel personelinin yangın esnasında doğru bir şekilde hareket eden tek bir görevli dahi olmadığı tespit edildi. Resepsiyon personelinin ihmalkâr davranışları nedeniyle yangının hızla yayıldığı belirtildi.

Yangının restoran bölümündeki ızgaradan çıktığı, hızla büyümesinde ise LPG hortumlarının yanmasının etkili olduğu ifade edildi.

YANGIN MERDİVENİNE ASMA KİLİT TAKMIŞLAR!

Raporda en çarpıcı detaylardan biri de 11. katta bulunan yangın merdiveninin önünde asma kilitli demir kapı olduğu bilgisi oldu. Yangın anında kaçış yolu olan yangın merdiveninin kapatılması, faciayı büyüten önemli etkenlerden biri olarak raporda yer aldı.

OTEL SAHİPLERİ ASLİ KUSURLU

Denetim süreçlerinde de ciddi eksiklikler olduğu tespit edilen raporda, otel sahipleri ve yöneticilerinin yangına dair eksiklikleri bilerek gidermedikleri, bu nedenle asli kusurlu oldukları belirtildi.

Bilirkişiler, “Kartalkaya faciası öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir bir yangındı” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com