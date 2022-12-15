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Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti… Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı “Seren için stresli hayat bitti”

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti… Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı “Seren için stresli hayat bitti”
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15 Aralık 2022 - 15:49

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi. Tartışmanın ardından Seren Serengil’in çenesi kilitlendi. Ünlü yorumcu Seren Serengil, apar topar programdan ayrıldı. Hastaneye kaldırılan Seren Serengil’in sağlık durumunu sevgilisi Mustafa Tohma sosyal medyadan paylaştı. Seren Serengil’in sedyedeki hallerini paylaşan Mustafa Tohma onu bu hale getirenlere ateş püskürdü. Seren Serengil’in tansiyonunun 22’ye çıktığını söyleyen Mustafa Tohma “Seren için stresli hayat bitti” dedi. İşte Seren Serengil’in son sağlık durumu…

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı Seren için stresli hayat bitti
Hastanelik olan Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? Dün magazin gündemine Seren Serengil ile Bircan Bali’nin tartışması damga vurdu.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı Seren için stresli hayat bitti
Geçtiğimiz hafta yakın dostu Demet Akalın ile ABD’ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye’ye döndü. Ayağının tozuyla sunucularından olduğu programın canlı yayınına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali ile gergin anlar yaşadı.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı Seren için stresli hayat bitti
Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi. Gerilimin ardından Seren Serengil’in çenesi kilitlendi.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı Seren için stresli hayat bitti
“Programı halaysız, danssız açtık. Gündem Bircan Bali’de” diyen Serengil, sözü partnerine bıraktı.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı Seren için stresli hayat bitti
‘SENİ BOZMAYALIM’

Bircan Bali, Seren Serengil’e “Seni bozmayalım diye halay çekmedik. Sen yokken halay çekiyoruz, varken dert çekiyoruz” dedi.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı
Seren Serengil, Bali’nin konuşmasını “Sözümü kesme” uyarısı ile böldü. Bu durum Bircan Bali’yi daha da kızdırdı. Seren Serengil “Ben de konuşuyorum” diyerek sert bir karşılık veren Bali’ye bu kez “Lütfen sözümü kesme” dedi.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı
‘ÇENEM KİLİTLENDİ’

Bunun üzerine Bircan Bali, “Lütfenli konuşursak iyi olur. Emir kiplerini bırakalım. Emir kipleri Amerika’da kaldı” diyerek Seren Serengil’e söz verdi.

 

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı
İkili arasındaki gerilimin ardından konuşmakta zorlanan Seren Serengil, ‘çenem kilitlendi’ dedi.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı
Ekip, Seren Serengil’e müdahalede bulunabilmek için VTR girdi.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı
Ardından Seren Serengil hastaneye kaldırıldı. İşte o görüntü

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı
Hastaneye kaldırılan Seren Serengil’in sağlık durumunu sevgilisi Mustafa Tohma sosyal medyadan paylaştı.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı
Seren Serengil’in sedyedeki hallerini paylaşan Mustafa Tohma onu bu hale getirenlere ateş püskürdü.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı
Mustafa Tohma, geçmişte büyük sağlık sorunları yaşayan ve ölümden dönen sevgilisi Seren Serengil’i bir an bile yalnız bırakmadı. Seren Serengil’in hastanelik olmasına sebep olan Bircan Bali ve Arto’ya sinirli olduğunu belli eden Mustafa Tohma açıklamalarını ardı ardına yaptı.

Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti... Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı
Seren Serengil’in tansiyonunun 22’ye çıktığını söyleyen Mustafa Tohma “Seren için stresli hayat bitti” dedi. İşte Seren Serengil’in son sağlık durumu…

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