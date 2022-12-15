Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti… Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı “Seren için stresli hayat bitti”

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi. Tartışmanın ardından Seren Serengil’in çenesi kilitlendi. Ünlü yorumcu Seren Serengil, apar topar programdan ayrıldı. Hastaneye kaldırılan Seren Serengil’in sağlık durumunu sevgilisi Mustafa Tohma sosyal medyadan paylaştı. Seren Serengil’in sedyedeki hallerini paylaşan Mustafa Tohma onu bu hale getirenlere ateş püskürdü. Seren Serengil’in tansiyonunun 22’ye çıktığını söyleyen Mustafa Tohma “Seren için stresli hayat bitti” dedi. İşte Seren Serengil’in son sağlık durumu…