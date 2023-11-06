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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı

Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Kasım 2023 - 12:34

Oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Bir dönemlerin ünlü isimlerinden olan ve Kerem Alışık ile evliliğinden bir oğlu olan Turnagöl’ün, sipariş alıp masa topladığı ve yemekleri kendi elleriyle servis ettiği görüldü.

Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı - Sayfa 1

55 yaşındaki Sibel Turnagöl’ün yeni hali görenleri şaşırttı.16 yaşında katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçilmesinin üstüne oyunculuk yapmaya başlamıştı.

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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı - Sayfa 2

Oyunculuk hayatına ilk olarak Kadir İnanır ile birlikte Sen Türküleri Söyle filmi ile başlamıştı.

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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı - Sayfa 3

Daha sonrasında Bebek, Skandal, Günah Tohumu gibi 25 farklı filmde de oyunculuk yaptı.

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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı - Sayfa 4

İddialı pozlarıyla çok konuşuluyordu.. 1999-2000 yıllarında Sinan Özen ile yapmaya başladığı televizyon sunuculuğunu 2000 yılından 2010’a kadar tek başına devam ettirdi.

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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı - Sayfa 5

1988 ve 1993 yılları arasında Kerem Alışık ile evli kalmıştıç

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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı - Sayfa 6

Turnagöl’ün Kerem Alışık ile olan evliliğinden bir erkek çocuğu oldu.

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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı - Sayfa 7

Turnagöl 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendi.

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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı - Sayfa 8

Sibel Turnagöl medya sektöründen çekildikten sonra Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Mekânda hemen her işe koşturan Turnagöl yemek servisi de yapıyor.

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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı - Sayfa 9

Turnagöl’ün, eşine ait Çiftkurtlar Otomotiv’in Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki binasının girişinde restoran açtığı ortaya çıktı.

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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı - Sayfa 10

Maslak Sofra adını taşıyan mekân, sanayi sitesindeki çalışanlara hizmet veriyor.

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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı - Sayfa 11

Ünlü oyuncu kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor. Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.

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