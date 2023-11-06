Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı

Oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Bir dönemlerin ünlü isimlerinden olan ve Kerem Alışık ile evliliğinden bir oğlu olan Turnagöl’ün, sipariş alıp masa topladığı ve yemekleri kendi elleriyle servis ettiği görüldü.

55 yaşındaki Sibel Turnagöl’ün yeni hali görenleri şaşırttı.16 yaşında katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçilmesinin üstüne oyunculuk yapmaya başlamıştı.

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Oyunculuk hayatına ilk olarak Kadir İnanır ile birlikte Sen Türküleri Söyle filmi ile başlamıştı.

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Daha sonrasında Bebek, Skandal, Günah Tohumu gibi 25 farklı filmde de oyunculuk yaptı.

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İddialı pozlarıyla çok konuşuluyordu.. 1999-2000 yıllarında Sinan Özen ile yapmaya başladığı televizyon sunuculuğunu 2000 yılından 2010’a kadar tek başına devam ettirdi.

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1988 ve 1993 yılları arasında Kerem Alışık ile evli kalmıştıç

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Turnagöl’ün Kerem Alışık ile olan evliliğinden bir erkek çocuğu oldu.

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Turnagöl 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendi.

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Sibel Turnagöl medya sektöründen çekildikten sonra Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Mekânda hemen her işe koşturan Turnagöl yemek servisi de yapıyor.

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Turnagöl’ün, eşine ait Çiftkurtlar Otomotiv’in Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki binasının girişinde restoran açtığı ortaya çıktı.

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Maslak Sofra adını taşıyan mekân, sanayi sitesindeki çalışanlara hizmet veriyor.

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