Mauro Icardi’yle ilgili Hatayspor kararı verildi!

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sağ ayak bileğindeki sakatlığna rağmen sahada yer almaya devam ediyor.
Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih ile Süper Lig’deki Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında 90 dakika forma giyen Mauro Icardi’yle ilgili karar verildi.
Sabah’ın haberine göre Mauro Icardi, çarşamba akşamı oynanacak Bayern Münih ve ligdeki Hatayspor maçlarında da takımını yalnız bırakmayacak.
Deneyimli forvete milli arada özel izin verileceği ve Icardi’nin yüzde 100 hazır olmasının bekleneceği aktarıldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Mauro Icardi 15 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.