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Haftalık Vaka Haritası Açıklandı! İşte Son Durum

Haftalık Vaka Haritası Açıklandı! İşte Son Durum
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30 Kasım 2021 - 12:59

Haftalık Vaka Haritası Açıklandı! İşte Son Durum

Sağlık Bakanlığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Koronavirüs verilerini açıkladı.

Haftalık Vaka Haritası Açıklandı! İşte Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından koronavirüs haritasını paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, “13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, “13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.” dedi.

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