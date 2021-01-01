Haftalık Vaka Haritası Açıklandı! İşte Son Durum
Sağlık Bakanlığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Koronavirüs verilerini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından koronavirüs haritasını paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında, “13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, “13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.” dedi.