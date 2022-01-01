Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Berat Kandili anlamı, önemi ve fazileti: Mübarek Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu?

Berat Kandili anlamı, önemi ve fazileti: Mübarek Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu?
0 views
17 Mart 2022 - 17:18

Berat Kandili anlamı, önemi ve fazileti: Mübarek Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu?

Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve fazileti merakla araştırılıyor. Şaban ayının 15’inci gecesine denk gelen Berat Kandili, Müslümanlar tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ibadet ve dualarla bu gece idrak edilecek. Vatandaşlar büyük bir merakla Berat Gecesi’nin anlamı, önemi ve faziletini araştırıyor. Peki, Berat Gecesi ne oldu, önemi nedir? İşte merak edilenler…

Berat Kandili nedir, ne oldu? Berat kandil gecesi ne demek ve anlamı nedir? Berat Kandili anlamı, önemi, sevabı ve fazileti!

Allâh’ın affı ve bağışlamasının çok olacağının müjdelendiği Berat Gecesi ne oldu sorusu İslam Alemi tarafından araştırılıyor.  Berat Kandili bu gece idrak edilecek. Kandili ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar “Berat Kandili’nin önemi nedir?” sorusuna cevap aradı. Peki, Berat Kandili önemi nedir, Berat gecesi ne oldu? İşte, tüm merak edilenler…

Berat Kandili nedir, ne oldu? Berat kandil gecesi ne demek ve anlamı nedir? Berat Kandili anlamı, önemi, sevabı ve fazileti!

BERAT KANDİLİ’NİN ANLAMI ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

Berat Kandili nedir, ne oldu? Berat kandil gecesi ne demek ve anlamı nedir? Berat Kandili anlamı, önemi, sevabı ve fazileti!

BERAT GECESİ’NDE NE OLMUŞTUR?

Berat Kandili, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna “inzâl” denir. Kadir Gecesi’nde ise Peygamber’e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da “tenzîl” denir.

Hazreti Muhammed’in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: “Şaban ayının 15’inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurur.

Bu gecede Allâh’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ’ya arz olunur.

Peygamberimiz, ‘Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.’ buyurmuştur.

BERAT NE DEMEKTİR?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

Bu gecede Allâh’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kral yaşlanmıyor! Lille – Chelsea maçında Burak Yılmaz tarihe geçti!Kral yaşlanmıyor! Lille – Chelsea maçında Burak Yılmaz tarihe geçti!
Silahlar ve bitmeyen vardiya… Çernobil’de neler oluyor?Silahlar ve bitmeyen vardiya… Çernobil’de neler oluyor?
Ve Rusya harekete geçti… Putin imzaladı: Hepsine el konacak!Ve Rusya harekete geçti… Putin imzaladı: Hepsine el konacak!
Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay olduSurvivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu
Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Berat Kandili anlamı, önemi ve fazileti: Mübarek Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kral yaşlanmıyor! Lille – Chelsea maçında Burak Yılmaz tarihe geçti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Silahlar ve bitmeyen vardiya… Çernobil’de neler oluyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ve Rusya harekete geçti… Putin imzaladı: Hepsine el konacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kırım soğukları Türkiye’ye giriş yaptı! Kar yağışı kuvvetli geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! “13 kilo verdim ve…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahar Candan’a otel odasında şok şantaj! “Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni”
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Kandili anlamı, önemi ve fazileti: Mübarek Berat Kandili nedir ve bu gece ne oldu?Mart 17, 2022-5:18 pm
Taksim’de Polisle Doktorlar Arasında Arbede YaşandıMart 14, 2022-4:28 pm
İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: Baktım kafamdan bir şey damlıyor…Mart 14, 2022-3:39 pm
Cinsellik konulu klibi olay olmuştu! Serel Yereli havuzda stres attı! Alev emojileri yağdıMart 14, 2022-3:35 pm
Gram altın ve dolar fiyatında ‘Putin’ yankısı: Düşüşe geçtiler…Mart 11, 2022-4:15 pm
Dünyaca ünlü astrolog Michaela;Gülşen olayına el attı!Mart 11, 2022-2:09 pm
Son dakika: Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktası ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldıMart 11, 2022-1:53 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !