Batı’nın Rusya’ya yanıtı nasıl olacak? Nedir bu ‘felaket’ sonuçlar?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidi sonrası ABD’den ‘saldırının felaket sonuçları olur’ uyarısı geldi. Peki ABD’nin bahsettiği felaket sonuçlar neler? Rusya nükleer saldırı emri verdiğinde Batı’nın buna cevabı nasıl olacak? Dikkat çeken tahminler…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesinde ilan edilen ‘kısmi seferberliği’ duyurduğu konuşmasında üstü kapalı olarak nükleer tehditte bulunması ve ‘Blöf yapmıyorum’ demesi sonra Rusya ile Batı arasındaki gerilim bir anda tırmandı.

Avrupa Birliği, NATO ve çok sayıda Avrupalı ülke Putin’in tehdidini ciddiye aldıklarını belirtirken, ABD Başkanı Joe Biden Rus lidere cevabını bizzat BM kürsüsünden verdi.

ABD’DEN RUSYA’YA ÖZEL UYARI: SONUÇLARI FELAKET OLUR

Biden’ın açıklaması ile yetinmeyen ABD Rusya’ya özel bir uyarıda bulunarak, nükleer silah kullanmanın ‘felakete varan sonuçları’ olacağı konusunda uyardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan katıldığı canlı yayında “Eğer çizgiyi aşarlarsa bunun Rusya için felakete varan sonuçları olur” dedi ve ABD’nin bunun tam olarak ne anlama geldiğini özel olarak Moskova’ya ilettiğini belirtti.

NEDİR BU FELAKET SONUÇLAR?

Peki ABD’nin bahsettiği ‘felaket sonuçlar‘ neler? İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Rusya’nın nükleer silah kullanması durumunda Batı’nın vereceği tepkiler nükleer saldırıdan Rus ekonomisine kadar uzanabilir.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

“ORANTILI TEPKİ: KIRIM’DAKİ ÜSLERİN HEDEF ALINMASI”

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden Strateji, Teknoloji ve Silah Kontrolü Direktörü William Alberque’e göre Rusya’nın nükleer silah kullanması durumunda verilecek orantılı tepki Kırım’daki bir hava üssü ya da istihbarat merkezinin hedef alınması.

Alberque’ın açıklamasına göre Batı’nın Rusya’ya yanıt olarak belirleyeceği hedefin nükleer saldırıya bağlı radarlar veya istihbarat ve gözetleme sistemleri olması bekleniyor. Bu hedefler büyük olasılıkla Belarus veya Ukrayna’nın Rus kontrolündeki bölgeleri yerine Rusya’da olacak.

ABD AVRUPA ÜLKELERİNDEN DESTEK İSTEYECEK

ABD’nin böyle bir durumda tek başına hareket etmek istemeyeceğini de öne süren Alberque, Washington’ın 2011’de Libya’ya yönelik saldırılarda olduğu gibi İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden askeri destek isteyeceğini iddia etti.

GELENEKSEL TEPKİLER DE GELEBİLİR

Emekli Tümgeneral Rupert Jones, The Telegraph’a yaptığı açıklamada Putin’in Ukrayna’da nükleer silah kullanma emri vermesi durumunda Batı’nın verebileceği birçok farklı geleneksel tepki olduğunu belirtti.

Örneğin, Rus donanmasına gerçekleştirilecek bir saldırı veya Hava Kuvvetlerine karşı hedefli bir operasyon verilebilecek geleneksel tepkiler arasında.

DİKEY DEĞİL YATAY TIRMANIŞ TERCİH EDECEKLERDİR

General Jones, Batı’nın savaşta dikey bir tırmanış istemediğini için Rusya’ya cevap verirken, Rus nükleer saldırısına denk düşmek istemeyeceğini vurgulayarak, “Bu tarz cevaplar uluslararası ahlaki zemini terk etmek anlamına gelir ve BM’deki desteğin kaybedilmesine neden olur. Bu nedenle dikey değil yatay bir tırmanış tercih edeceklerdir” dedi.

RUSYA’NIN YUMUŞAK KARNI: DENİZ YOLLARI

Jones açıklamasında deniz yollarının Rusya için kritik bir öneme sahip olduğunu ve aynı derecede savunmasız olduğunu belirterek ‘Eğer Batı, Grönland-İzlanda-Birleşik Krallık alanını Rus donanmasına kapatırsa başları belaya girer’ dedi.