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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti…

Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti…
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03 Mart 2023 - 15:16

Dizilerle ilgili final haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan iddialı dizi ile ilgili final haberi geldi. Bir süredir veda edeceği konuşulan yapımın final tarihi belli oldu. İşte ekranlara veda etmeye hazırlanan diziye dair tüm detaylar…

Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 1

Ekrana veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. İddialı yapımlar arasında yer alan dizi için geri sayım başladı.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 2

Kanalların bin bir emekle seyirciyle buluşturduğu bazı diziler, kimi zaman beklenen ilgiyi göremiyor ve kısa sürede ekrana veda ediyor.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 3

Bazıları da ekran macerasına çıkmadan önce planlanan final bölümüyle hayranlarına veda ediyor.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 4

Art arda yayın hayatına başlayan diziler yine peş peşe final yapıyor.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 5

Yeni veda haberi Kanal D’nin iddialı dizisinden geldi.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 6

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerindeki Yargı dizisi final yapmaya hazırlanıyor.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 7

Pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisi, Kanal D ekranlarında iki hafta boyunca ekrana gelememişti.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 8

YARGI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Edinilen bilgilere göre Yargı dizisi haziran ayında final yapacak.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 9

Başlangıçta tek sezonluk olan Yargı dizisinin bir sezon daha devamına karar verilmişti.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 10

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre ‘diziyi tadında bırakma kararı’ alındı.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 11

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken dizinin Yunanistan’da da uyarlaması yapılmıştı.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 12

RIDVAN DİZİYE VEDA EDİYOR

Öte yandan Rıdvan karakterine hayat veren Yiğit Kalkavan’ın diziye veda edip etmeyeceği merak konusuydu. Yiğit Kalkavan’ın ayrılığı kesinleşti.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 13

Yargı dizisinde Rıdvan karakterine can veren Yiğit Kalkavan, dizide Başsavcı Pars’ın kalemi görevinde yer alıyor.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 14

Adliyede çalışan Özge ile aşk yaşayan Rıdvan, Özge’ye evlilik teklifi etmek için hazırlık yapıyordu.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti… - Sayfa 15

Fakat Rıdvan, Pars’ın verdiği görevi gerçekleştireceği sırada hain bir suikasta kurban gidiyor.

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