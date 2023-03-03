Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Veda tarihi kesinleşti…

Dizilerle ilgili final haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan iddialı dizi ile ilgili final haberi geldi. Bir süredir veda edeceği konuşulan yapımın final tarihi belli oldu. İşte ekranlara veda etmeye hazırlanan diziye dair tüm detaylar…
Ekrana veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. İddialı yapımlar arasında yer alan dizi için geri sayım başladı.
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Kanalların bin bir emekle seyirciyle buluşturduğu bazı diziler, kimi zaman beklenen ilgiyi göremiyor ve kısa sürede ekrana veda ediyor.
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Bazıları da ekran macerasına çıkmadan önce planlanan final bölümüyle hayranlarına veda ediyor.
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Art arda yayın hayatına başlayan diziler yine peş peşe final yapıyor.
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Yeni veda haberi Kanal D’nin iddialı dizisinden geldi.
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerindeki Yargı dizisi final yapmaya hazırlanıyor.
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Pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisi, Kanal D ekranlarında iki hafta boyunca ekrana gelememişti.
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YARGI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Edinilen bilgilere göre Yargı dizisi haziran ayında final yapacak.
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Başlangıçta tek sezonluk olan Yargı dizisinin bir sezon daha devamına karar verilmişti.
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Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre ‘diziyi tadında bırakma kararı’ alındı.
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Sema Ergenekon’un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken dizinin Yunanistan’da da uyarlaması yapılmıştı.
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RIDVAN DİZİYE VEDA EDİYOR
Öte yandan Rıdvan karakterine hayat veren Yiğit Kalkavan’ın diziye veda edip etmeyeceği merak konusuydu. Yiğit Kalkavan’ın ayrılığı kesinleşti.
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Yargı dizisinde Rıdvan karakterine can veren Yiğit Kalkavan, dizide Başsavcı Pars’ın kalemi görevinde yer alıyor.
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Adliyede çalışan Özge ile aşk yaşayan Rıdvan, Özge’ye evlilik teklifi etmek için hazırlık yapıyordu.
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Fakat Rıdvan, Pars’ın verdiği görevi gerçekleştireceği sırada hain bir suikasta kurban gidiyor.