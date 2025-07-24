Basra ve Afrika Sıcakları Türkiye’yi Yeniden Etkisi Altına Alıyor

Türkiye, temmuz ayının son haftasında yeniden Basra ve Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, ülkenin büyük bir bölümü önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla karşı karşıya kalacak. Özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde sıcaklıkların 40 ila 45 derece arasında değişmesi bekleniyor. İstanbul’da ise hafta sonunda termometrelerin 40-41 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının yaklaşık sekiz gün boyunca etkili olacağını ve bu süreçte hissedilen sıcaklığın yüksek nem oranı nedeniyle daha da artacağını belirtiyor. Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan açıklamalarda, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere tüm vatandaşların, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor. Ayrıca vücut sıcaklığının dengede tutulması için bol su tüketilmesi, açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Sıcak hava dalgasının etkileri sadece insan sağlığı ile sınırlı kalmıyor. Uzmanlar, uzun süren yüksek sıcaklıkların orman yangını riskini artırdığına dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın felaketlerini hatırlatan yetkililer, özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılmamasını ve herhangi bir yangın belirtisi görüldüğünde acil olarak yetkililere haber verilmesini istiyor. Ayrıca tarımsal üretimde verim kaybı, kuraklık riski ve enerji tüketiminde ani artışlar gibi olası olumsuzluklara karşı da uyarılar yapılıyor.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Basra ve Afrika kökenli sıcak hava dalgaları özellikle güney ve güneydoğu illerimizde sıcaklıkların 45-50 dereceye kadar çıkmasına neden olabilir. Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Aydın ve Muğla gibi şehirlerde rekor seviyelere ulaşacak sıcaklıklar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyecek. İstanbul’da ise gölgede 40 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen değeri daha da yukarı çekecek.

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı ortak açıklamada, hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte elektrik ve su tüketiminde de ciddi bir yükseliş yaşanacağı, altyapı sistemlerinin aşırı yüklenmeye karşı dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı ise sıcak çarpması, bayılma ve benzeri sağlık problemlerine karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını, açık alanda uzun süre vakit geçirmekten kaçınılmasını ve risk grubundaki kişilere özel özen gösterilmesini istedi.

Tüm yurtta etkisini hissettirecek olan bu yeni sıcak hava dalgası, yaşamı zorlaştırırken, vatandaşların hem kendi sağlıklarını hem de çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Sıcak hava dalgasının ardından, ilerleyen günlerde yeni bir serinleme beklenmediği için uzmanlar uyarılarını sürdürüyor.