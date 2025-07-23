Ayasofya 5 Yılda 40 Milyon Ziyaretçiye Kapılarını Açtı

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Ayasofya-i Kebir Camii, 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açıldığından bu yana 5 yılda 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı. Hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği tarihi cami, İstanbul’un en önemli turistik ve dini merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ayasofya, bin yılı aşkın tarihi geçmişiyle İstanbul’un sembol yapısı olmayı sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin ardından camiye çevrilen Ayasofya, 1934 yılında müzeye dönüştürülmüş ve 86 yıl boyunca ziyaretçilere bu şekilde hizmet vermişti. 24 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla tekrar cami statüsüne kavuşan Ayasofya-i Kebir Camii, hem ibadet hem de kültürel ziyaret imkanı sunmaya devam ediyor.

Her Yıl 10-15 Milyon Kişi Ayasofya’yı Ziyaret Ediyor

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, pandemi sonrası dönemde Ayasofya’nın her yıl yaklaşık 10-15 milyon ziyaretçiyle buluştuğunu belirtiyor. Camiyi ziyaret edenler arasında hem ibadet etmek isteyen Müslümanlar hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistler bulunuyor. Caminin alt katı tamamen ibadete ayrılırken, üst katı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda turistlere açık tutuluyor. Bu sayede ziyaretçi ve ibadet edenler için düzenli ve huzurlu bir ortam sağlanıyor.

Ayasofya’da Kültür, İlim ve İnanç Buluşuyor

Ayasofya, tarih boyunca etrafındaki medreseler ve eğitim faaliyetleriyle de bir ilim merkezi olmuştu. Müftü Arpaguş, yeniden cami statüsü kazanmasının ardından bu geleneğin canlandırıldığını ifade ediyor. Caminin içinde tefsir, hadis ve kıraat dersleri veriliyor. Her cuma günü hikmet dersleri, cumartesi günleri ise Buhari-i Şerif hadis dersleri düzenleniyor. Ayrıca, kandil geceleri, dini ve milli bayramlarda özel programlar yapılıyor; hatimlerle, dualarla Ayasofya’nın manevi atmosferi canlı tutuluyor.

İmamlar ve Müezzinler Alanında Uzman Kişilerden Seçiliyor

Ayasofya’da görev yapan imam ve müezzinler, alanında yetkin isimler arasından özenle seçiliyor. İmamlar, hem cemaate hem de gelen öğrencilere Kur’an eğitimi veriyor. Müezzinler ise güzel sesleriyle ibadetlere ayrı bir ruh katıyor. Ayasofya’nın kubbesinden, minarelerinden yükselen ezanlar ve ilahi nidalar caminin tarihi ve manevi atmosferini her gün canlı tutuyor.

Müslüman Olmak İsteyenlere Rehberlik Ediliyor

Ayasofya’yı ziyaret eden bazı yabancı turistler ise burada Müslüman olmayı tercih ediyor. İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda camide İslam dini ve cami mimarisi hakkında bilgi veriliyor, dini konularda rehberlik yapılıyor. Müslüman olmak isteyenler için ihtida törenleri düzenleniyor. Bu törende İslam’ın temel inanç esasları anlatılıyor ve kelime-i şehadet getiren kişilere Diyanet’in farklı dillerde hazırladığı ihtida seti ile beratları takdim ediliyor. Ayrıca, mühtedilere dini hayatlarında destek sağlanıyor.

Ayasofya, İstanbul’un Turizm ve İnanç Merkezi Olmayı Sürdürüyor

Bugün Ayasofya-i Kebir Camii, İstanbul’un kalbinde hem ibadet hem de kültürel miras olarak büyük bir önem taşımaya devam ediyor. Her yıl milyonlarca kişinin uğrak noktası olan bu eşsiz yapı, hem yerli hem de yabancı turistler için bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.