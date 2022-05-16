Barcelona’nın eski futbolcusu Maximiliano Rolon trafik kazasında hayatını kaybetti!

Futbola Barcelona alt yapısında başlayan ve son olarak Irak temsilcisi Al-Diwaniya’da forma giyen 27 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu Maximiliano Rolon, geçirdiği trafik kazasının ardından hayata gözlerini yumdu.

Kariyerinde bir dönem Barcelona forması giyen Maximiliano Rolon, geçirdiği Trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti.

KAHREDEN DETAY

İspanyol basını, Maximiliano Rolon’un Arjantin’de geçirdiği trafik kazasında yanında ikiz kardeşinin de bulunduğunu ve iki kardeşin birlikte hayatını kaybettiklerini duyurdu.

Öte yandan Barcelona ise bir paylaşım yaptı. Katalan kulübü, söz konusu paylaşımında, “Maxi Rolon’un ölümü karşısında dehşete düştük. En derin taziyelerimizi ifade ediyor ve ailesine tam destek gönderiyoruz. Huzur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Maximiliano Rolon kimdir?

19 Ocak 1995 yılında Arjantin’in Rosario bölgesinde dünyaya gelen Rolon, Futbol hayatına Barcelona Gençler Lujan kulübünde başladı. Daha sonra Barcelona altyapısına transfer oldu. 4 yıl boyunca Kalatanların altyapısında forma terleten Rolon, daha sonra Barselona B takımından Santos’a transfer oldu.

1 Yıl Brezilya ekibinde forma giyen Rolon daha sonra tekrardan İspanya yolunu tutarak CD Lugo takımına transfer oldu. Rolon oynadıkları takımda beklenenleri veremedikten sonra sırasıyla Arsenal Sarandí, Coquimbo Unido, Pubilla Casas, Fuerza Amarilla, Kulüpsüz kaldıkran sonra Al-Diwaniya’ya transfer oldu.

Kariyerinde son olarak Al-Diwaniya forması giymiş oldu. Genç oyuncu geçen sezondan bu yana ise bir kulüpte forma giymedi.

Toplamda 50 maçta forma giyen Rolon, oynadığı takımlara 5 gol ve 3 asist katkısı verebildi. Toplam futbol sahalarında ise 2.590 dakika yer aldı.