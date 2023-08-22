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Bakan Özhaseki’den deprem yorumu: ‘İstanbul gerçekten bizi korkutuyor’

Bakan Özhaseki’den deprem yorumu: ‘İstanbul gerçekten bizi korkutuyor’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ağustos 2023 - 17:13
Olası İstanbul depreminin kendilerini korkuttuğunu dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, “6 milyon civarında konut var. Bunun 600 bini çok riskli” dedi.
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