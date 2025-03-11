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BAHAR DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK! DEVRİM KABACAOĞLU VEDA EDİYOR

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Show TV’nin reyting rekorları kıran sevilen dizisi Bahar‘da beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen diziden Devrim Kabacaoğlu’nun ayrılacağı kesinleşti. Ünlü oyuncu, 38. bölümde izleyicilere veda edecek.

“UĞUR AYDIN” KARAKTERİNE VEDA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre, dizide “Uğur Aydın” karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu, 38. bölümde Bahar dizisine veda ederek projeden ayrılıyor.

Bahar dizisinde sergilediği performansla kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazanan Kabacaoğlu’nun vedası, dizinin hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı.

BEKLENMEDİK GELİŞME

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın paylaştığı, Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar, her hafta yayınlanan bölümleriyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Ancak dizinin 38. bölümünde yaşanacak bu beklenmedik veda, senaryoda da önemli gelişmelere yol açacak.

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DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Devrim Kabacaoğlu, 2021 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi’nden mezun oldu. Kariyerine 2022 yılında başlayan genç oyuncu, ilk olarak “Buğday Tanesi” adlı sinema filminde rol aldı. Ardından “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?” dizisinde komiser yardımcısı rolüyle tanındı.

Bahar dizisinde “Uğur Aydın” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kabacaoğlu, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

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BAHAR DİZİSİNDE NELER OLACAK?

Devrim Kabacaoğlu’nun diziden ayrılması, Bahar dizisinin gidişatında nasıl değişikliklere yol açacak, şimdiden merak konusu oldu. 38. bölümde yaşanacak gelişmelerle birlikte senaryonun nasıl ilerleyeceği, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

BAHAR DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜYLE NE ZAMAN?

Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Devrim Kabacaoğlu’nun son kez izleyici karşısına çıkacağı bölüm, şimdiden sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr

BAHAR DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK! DEVRİM KABACAOĞLU VEDA EDİYOR
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