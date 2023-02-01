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Babacanın Sözleri Erdoğan’ı kızdırdı

Babacanın Sözleri Erdoğan’ı kızdırdı
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01 Şubat 2023 - 15:48
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, Altılı Masa’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni için “Avrupa görecek, ‘Aferin Türkiye’ye’ diyecek” sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yazıklar olsun sana” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün katıldığı bir canlı yayında, 6’lı Masa’nın ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne ilişkin görüşlerini açıklayarak, “Bütün Avrupa’dan bunu izliyorlar. Ben Davos’taydım, kaç tane gazeteci gelip bana sordu ‘Ne yapıyorsunuz?’, onların hepsine bunları anlattım. Dediler ki çok güzel bir şey. Şimdi Avrupa’dan da bakacaklar ‘Aferin Türkiye’ye’ diyecekler” ifadelerini kullandı. Babacan’ın bu sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan eleştiri geldi.

“KENDİLERİNE RAKİP İSTEMEYEN BATI’YA SELAM GÖNDERİYORLAR”
AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6’lı Masa’nın mutabakat metnine ilişkin, “Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. HDP’ye selam veriyorlar. Kamudan uzaklaştırılan FETÖ’cülere ve PKK’lılara selam veriyorlar. Kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin güçlenmesini istemeyen Batı’ya selam gönderiyorlar” dedi.

“SEN BATI’NIN ‘AFERİN’ DEMESİNE MUHTAÇ MISIN”
Babacan’ın sözlerini adını anmadan eleştiren Erdoğan, “İçlerinden birisi çıkıp ‘Batı bize aferin diyecek’ diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı’nın ‘Aferin’ demesine muhtaç mısın?” ifadelerini kullandı.

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