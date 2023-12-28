Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri!

1911 yılında Makedonya’da dünyaya gelen Vangelia Pandeva Dimitrova dünyada ‘Baba Vanga’ olarak biliniyor. Hayatının büyük bir kısmını Bulgaristan’da geçiren Vanga’nın bir bitki uzmanı olmasının yanı sıra mistik güçlere sahip olduğu iddia ediliyor. Baba Vanga’yı inceleyen ve araştıran birçok kişi, onun yakın geçmişte yaşanan bir dizi önemli olayı da yıllar öncesinden görmüş olduğunu öne sürüyor. Bu olaylar arasında en dikkat çekenleri ise SSCB’nin çöküşü, 2004 yılında gerçekleşen Tayland tsunamisi ve Barack Obama’nın ABD başkanı seçilmesi olarak biliniyor.