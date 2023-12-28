Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri!

1911 yılında Makedonya’da dünyaya gelen Vangelia Pandeva Dimitrova dünyada ‘Baba Vanga’ olarak biliniyor. Hayatının büyük bir kısmını Bulgaristan’da geçiren Vanga’nın bir bitki uzmanı olmasının yanı sıra mistik güçlere sahip olduğu iddia ediliyor. Baba Vanga’yı inceleyen ve araştıran birçok kişi, onun yakın geçmişte yaşanan bir dizi önemli olayı da yıllar öncesinden görmüş olduğunu öne sürüyor. Bu olaylar arasında en dikkat çekenleri ise SSCB’nin çöküşü, 2004 yılında gerçekleşen Tayland tsunamisi ve Barack Obama’nın ABD başkanı seçilmesi olarak biliniyor.
VANGA’NIN 2024 KEHANETLERİ
Vanga’ya göre 2024 yılında özellikle Avrupa’da terör saldırıları artacak. Aynı zamanda yeni yılda bir süper güç biyolojik silahlarını test edecek veya bir başka ülke üzerinde kullanacak.
BÜYÜK KRİZ
Ülkelerin artan borcu ve tırmanan jeopolitik sorunlar nedeniyle küresel ekonomi 2024 yılında büyük bir ekonomik kriz yaşayacak.
Öte yandan Vanga ölmeden önce 2025-2028 yılları arasında dünyadaki açlık krizinin çözüleceğini, 2076 yılında birçok ülkenin komünizm ile yönetileceğini ve 2304’de insanlığın zaman yolcuğunu başaracağını öngörüyor. Vanga’nın kehanetlerine göre ise dünyanın sonu 5079 olarak biliniyor.
SİBER SALDIRILAR
Yazılım alanında yaşanan patlama sonrası sayıları artan bilgisayar korsanları birçok ülkenin elektrik, su, arıtma ve diğer önemli altyapılarını hedef alacak. Oluşan güvenlik açığı nedeniyle birçok ülkede kaos yaşanacak.
HASTALIKLARA ÇÖZÜM
Vanga her ne kadar yaşanacak kötü gelişmeleri tahmin etse de 2024 yılında Alzheimer ve kanser dahil olmak üzere birkaç hastalığın tedavisinin kalıcı olarak bulunacağını söylüyor.
BABA VANGA’NIN TUTMAYAN TAHMİNLERİ
Her zaman şans eseri denk getirdiği kehanetleriyle bilinen Vanga’nın elbette tutturamadığı tahminleri de var. Bunlardan biri ABD’nin 45. başkanının ülkeyi çökerteceği yönündeydi ancak Donald Trump sonrası ABD hala süper güç olarak dünyaya yön vermeye devam ediyor. Vanga ayrıca 2010-2014 yılları arasında yine nükleer savaş olacağını söylemişti, ancak bu kehaneti de gerçekleşmedi.