Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki… “Sancın mı var her fotoğrafta…”
Birbirinden cesur pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmaya devam eden Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde plajda verdiği cenin pozisyonundaki pozuyla olay olmuştu. Aydın bu defa çömelerek verdiği pozunu paylaştı.
Aynur Aydın Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bir süredir tatilde olan ünlü şarkıcıdan plaj pozları peş peşe geliyor.
Aydın’ın çömelerek verdiği poz yorum yağmuruna tutuldu.
AYNUR AYDIN PLAJDA ÇÖMELEREK POZ VERDİ
Aynur Aydın konserde giydiği süper mini eteğiyle gündem olmuştu.
O pozu Instagram hesabından paylaşan Aydın’a, “Gözüküyor hanımefendi”, “Hiçbir şey giymeseydin” gibi yorumlar gelmişti.
Cesur pozlarına devam eden ünlü şarkıcı, plajda havlusunun üstünde cenin pozisyonunda verdiği pozuyla da adından söz ettirmişti.
Kariyerinin yanı sıra pozları ve konuşmalarıyla son zamanlarda gündemde olan Aydın’dan bir hamle daha geldi.
36 yaşındaki şarkıcı bu defa plajda çömelerek poz verdi.
O poz takipçilerinden, “Sancın mı var her fotoğrafta büklüm büklümsün?”, “İlk fotoğrafta karnın ağrıyor sandım”, “Taş gibi hatun Maşallah” gibi yorumlar aldı.
İşte o paylaşım…