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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki… “Sancın mı var her fotoğrafta…”

Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki… “Sancın mı var her fotoğrafta…”
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14 Mayıs 2022 - 18:03

Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki… “Sancın mı var her fotoğrafta…”

Birbirinden cesur pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmaya devam eden Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde plajda verdiği cenin pozisyonundaki pozuyla olay olmuştu. Aydın bu defa çömelerek verdiği pozunu paylaştı.

Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 1

Aynur Aydın Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 2

Bir süredir tatilde olan ünlü şarkıcıdan plaj pozları peş peşe geliyor.

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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 3

Aydın’ın çömelerek verdiği poz yorum yağmuruna tutuldu.

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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 4

AYNUR AYDIN PLAJDA ÇÖMELEREK POZ VERDİ

Aynur Aydın konserde giydiği süper mini eteğiyle gündem olmuştu.

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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 5

O pozu Instagram hesabından paylaşan Aydın’a, “Gözüküyor hanımefendi”, “Hiçbir şey giymeseydin” gibi yorumlar gelmişti.

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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 6

Cesur pozlarına devam eden ünlü şarkıcı, plajda havlusunun üstünde cenin pozisyonunda verdiği pozuyla da adından söz ettirmişti.

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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 7

Kariyerinin yanı sıra pozları ve konuşmalarıyla son zamanlarda gündemde olan Aydın’dan bir hamle daha geldi.

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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 8

36 yaşındaki şarkıcı bu defa plajda çömelerek poz verdi.

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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 9

O poz takipçilerinden, “Sancın mı var her fotoğrafta büklüm büklümsün?”, “İlk fotoğrafta karnın ağrıyor sandım”, “Taş gibi hatun Maşallah” gibi yorumlar aldı.

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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 10

İşte o paylaşım…

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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 11
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 12
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 13
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 14
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 15
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 16
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 17
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 18
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 19
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 20
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 21
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 22
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 23
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 24
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 25
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 26
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 27
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 28
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 29
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 30
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 31
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 32
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 33
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 34
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 35
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 36
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 37
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 38
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 39
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 40
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 41
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Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki... "Sancın mı var her fotoğrafta..." - Sayfa 42
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