İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram’ı salladı

Cem Belevi ve İrem Derici arasında gerilim tırmanıyor. Derici’yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi bir açıklama yaparak “Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma… Böyle bir şey yok! Kendisini aldatmadım” deyince Derici çıldırdı.