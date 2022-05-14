Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram’ı salladı

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram’ı salladı
0 views
14 Mayıs 2022 - 17:58

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram’ı salladı

İrem Derici’yi Nergis Nesrullayeva ile aldatan Cem Belevi hakkında bir paylaşım yaparak, ,Cem Belevi’yi elinde olduğunu söylediği ses kayıtlarını da ifşa etmekle tehdit etmişti. Bu paylaşımın ardından suskunluğunu koruyan İrem Derici’den yeni paylaşım geldi.

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 1

Cem Belevi ve İrem Derici arasında gerilim tırmanıyor. Derici’yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi bir açıklama yaparak “Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma… Böyle bir şey yok! Kendisini aldatmadım” deyince Derici çıldırdı.

124

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 2

Derici, Cem Belevi’yi elinde olduğunu söylediği ses kayıtlarını da ifşa etmekle tehdit etti.

224

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 3

“İTİRAF ETTİĞİN İHANETTEN…”
İrem Derici yaptığı paylaşımda “Ben birkaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A’dan Z’ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi ne dersin?

324

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 4

‘Yaz sonuna kalmaz İrem’i şutlarım zaten, şu takvimi bi’ doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem’ mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influencer’lar mı sen seç? Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya fark etmez.”

424

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 5

İşte o paylaşım

524

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 6

Açıklaması merakla beklenen İrem Derici, günler süren suskunluğunu bozdu.

624

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 7

Dün gece sahne aldığı mekanda fotoğraflarını paylaşan Derici, paylaşımına “Günaydın. Bugün güneşiniz ben olayım dedim…” notunu düştü.

724

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 8

Derici’nin seksi paylaşımı kısa sürede gündeme geldi.

824

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 9
924

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 10
1024

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 11
1124

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 12
1224

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 13
1324

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 14
1424

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 15
1524

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 16
1624

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 17
1724

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 18
1824

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 19
1924

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 20
2024

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 21
2124

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 22
2224

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 23
2324

İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram'ı salladı - Sayfa 24
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Miras kararı sonrası Ece Erken’den yeni hamle! “Her gün iğrenç şeyler duyuyorum”Miras kararı sonrası Ece Erken’den yeni hamle! “Her gün iğrenç şeyler duyuyorum”
NASA paylaştı, yer yerinden oynadı!NASA paylaştı, yer yerinden oynadı!
Rusya’dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı…Rusya’dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı…
Onur Baytan Sahnelere Geri Dönüyor !Onur Baytan Sahnelere Geri Dönüyor !
Dünya starlığı tartışması büyüyor! Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdiDünya starlığı tartışması büyüyor! Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki… “Sancın mı var her fotoğrafta…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram’ı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miras kararı sonrası Ece Erken’den yeni hamle! “Her gün iğrenç şeyler duyuyorum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray için sürpriz kaleci iddiası! Muslera ayrılıyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital faşizm tehdit unsuru
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NASA paylaştı, yer yerinden oynadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onur Baytan Sahnelere Geri Dönüyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nursel Köse’den ‘gizli evlilik’ itirafı! ‘Utandım’ diyerek ilk kez anlattı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kendall Jenner’ın salatalık kesişi dalga konusu oldu!
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !