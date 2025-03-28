ATİLLA TAŞ’TAN HALUK LEVENT VE CEM YILMAZ’A SERT ELEŞTİRİ

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından başlayan protestolarla çalkalanırken, ünlü isimlerin sessizliği kamuoyunda eleştiri konusu olmaya başladı. Bu eleştirilerin en sert olanı ise şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Atilla Taş‘tan geldi. Taş, sessiz kaldıkları gerekçesiyle Haluk Levent ve Cem Yılmaz’ı hedef aldı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreç, özellikle üniversite öğrencileri başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemlerle büyüdü. Polis müdahaleleri, gözaltılar ve protestolara yönelik sert uygulamalar ülke genelinde tepkilere yol açtı. Ancak birçok tanınmış ismin sessizliği, toplumun farklı kesimlerinde rahatsızlık yarattı. Bu sessizliği yüksek sesle eleştirenlerden biri de Atilla Taş oldu.

“DAYAK YİYEN GENÇLERE KÖR SAĞIR HALUK EFENDİ”

Atilla Taş, ilk tepkisini AHBAP Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent’e yöneltti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Levent’in sosyal yardım kampanyalarında aktif olduğunu ancak söz konusu siyasi gelişmeler olduğunda sessiz kaldığını savundu. Taş, “Yaşıyor musun hemşo? Her iyiliğe balıklama atlayan Haluk efendi, dayak yiyen gençlere kör sağır, para yok işin içinde çünkü! Plastik mermiyle kör olan çocuklar var! Yemiyor mu iki ses?” ifadeleriyle Haluk Levent’i hedef aldı.

Bu sözlerle Taş, özellikle protestolarda gözaltına alınan ve fiziksel müdahaleye maruz kalan gençlerin yaşadıklarına sessiz kalınmasını eleştirdi. Paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

“CEMCİM KAÇ PARAYA ATARSIN Bİ TWEETİ?”

Atilla Taş’ın hedefindeki ikinci isim ise ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. Yılmaz’ın da yaşanan gelişmelere dair sessiz kalmasını eleştiren Taş, ironik bir dille şu paylaşımı yaptı:

“Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz’ın bozuk masa lambası olun! Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti? Vereceğiz söz.”

Bu paylaşımıyla Taş, Cem Yılmaz’ı ticari kaygılarla hareket etmekle suçladı ve onun yalnızca sponsorluk veya reklam anlaşmalarında ses çıkardığını ima etti. Aynı zamanda sosyal sorumluluk gerektiren konularda sessiz kalmasını hedef aldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA BAŞLATTI

Atilla Taş’ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir kesim, Taş’ın sözlerini destekleyerek “sanatçılar toplumsal olaylarda taraf olmalı” görüşünü savundu. Diğer bir kesim ise Taş’ı “linç kültürüne hizmet etmekle” suçladı ve ünlü isimlerin sessizliğinin kendi tercihi olduğunu belirtti.

Haluk Levent ve Cem Yılmaz cephesinden henüz herhangi bir yanıt gelmedi. Ancak Taş’ın açıklamaları sonrasında her iki ismin sosyal medya hesapları da binlerce yorum aldı. Özellikle Haluk Levent’in AHBAP üzerinden yürüttüğü yardım çalışmalarına dair eleştiriler de gündeme taşındı.

“SANATÇININ SORUMLULUĞU SADECE SAHNEDE DEĞİL”

Atilla Taş’ın sözleri, Türkiye’de uzun süredir devam eden bir tartışmayı da yeniden gündeme getirdi: Sanatçının toplumsal sorumluluğu. Özellikle siyasal ve toplumsal krizlerde ünlü isimlerin tutumu sıkça mercek altına alınıyor. Bazılarına göre sanatçılar sadece sanatıyla değil, halktan yana duruşuyla da örnek olmalı. Bazılarına göreyse ünlüler üzerindeki bu beklenti, bireysel özgürlüklerine müdahale anlamına geliyor.

Atilla Taş ise bu tartışmalarda açıkça tarafını belli etmiş durumda. Daha önce de benzer çıkışlarıyla bilinen Taş, zaman zaman politik duruşu nedeniyle hedef olmuş, ancak fikirlerinden geri adım atmamıştı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr