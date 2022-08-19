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Aşure Günü ne zaman bitiyor?

Aşure Günü ne zaman bitiyor?
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19 Ağustos 2022 - 11:58

Aşure Günü ne zaman bitiyor 2022 Aşure günü bitiş tarihi

Aşure ne zamana kadar yapılır sorusu ile aşure yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hicri takvime göre 30 Temmuz cumartesi başlayan Muharrem ayı içerisinde aşure günü de yer alıyor. Peygamberimiz tarafından buyurulan bu önemli gün, Muharrem ayının 10’uncu günü eda ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 dini günler takvimine göre Aşure Günü 8 Ağustos 2022, Pazartesi günü başladı. Ancak Muharrem ayı içerisinde aşureler yapılıp dağıtılmaya devam ediyor. Peki, aşure günü ne zaman sona eriyor? Aşure kaç gün yapılır? İşte 2022 aşure günü tarihleri..

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure günü 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü başladı. Muharrem ayının faziletlerinden ve bereketinden faydalanmak isteyen pek çok kişi aşure tarifleri ve günleri için araştırmalara devam ediyor. Peki, Aşure Günü ne zaman bitiyor, aşure kaç gün yapılır? İşte, Diyanet 2022 Aşure Günü tarihleri…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

Aşure günü ise muharrem ayının onuncu günü yani 8 Ağustos 2022 Pazartesi başladı. Aşure dağıtımı ise muharrem ayının son gününe kadar yani 27 Ağustos 2022 Cumartesi gününe kadar yapılabiliyor. Muharrem ayı aynı zamanda aşure ayı olarak da biliniyor.

AŞURE GÜNÜ FAZİLETİ

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

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