Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor, Tuzlaspor ile puanları paylaştı

Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor, Tuzlaspor ile puanları paylaştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
29 Nisan 2023 - 19:53

Spor Toto 1. Lig’in 35. hafta mücadelesinde Tuzlaspor evinde Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig’in 35. hafta mücadelesinde Tuzlaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Teknik Direktör Arda Turan, Eyüpspor’un başında çıktığı ilk 3 maçta galibiyet alamadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

35’inci hafta maçı öncesinde Tuzlaspor yönetimi bilet fiyatlarını oldukça yüksek tutmuştu. Tuzlaspor yönetimi, ev sahibi tribün bilet fiyatlarını 38 bin 500 TL, deplasman tribünü bilet fiyatlarını ise 50 bin TL olarak belirlemişti. Yüksek bilet fiyatları nedeniyle maçta tribünler boş kaldı. Karşılaşmayı 2 takım yöneticilerinin yanı sıra sezon başında kombine kart alan az sayıda taraftar takip etti.

EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ: TUZLASPOR’UN BU TAVRINI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM

Tuzlaspor’un tavrını üzüntüyle karşıladığını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Tuzlaspor maçında taraftarlarımız için belirlenen bilet fiyatını maçtan 1 gün önce öğrendik. Geçen sezon, stadımızı verdiğimiz şehrimizin takımı Tuzlaspor’un bu tavrını üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef taraftarlarımız statta olamadı. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyelerimizle takip ettik” ifadelerini kullandı.

 

Arda Turanın çalıştırdığı Eyüpspor, Tuzlaspor ile puanları paylaştı

 

Stat: Sancaktepe
Hakemler: Turgut Doman xx, Cem Özbay xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
Tuzlaspor: Kurtuluş xx, Ogün xx, Gökhan Akkan xx, Rotman xx, Awuku xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Taş xx, Rotman xx, Yahaya xx (Iseka dk. 54 xx), Erol xx (Bünyamin dk. 89 ?), Nzuzi xx (Mehmet Coşkun dk. 71 x), James Adeniyi xx (Moutari dk. 89 ?)
Yedekler: Emre Koyuncu, Ömerhan, Halef, Erdinç, Muhammed Demirci, Imbula
Teknik Sorumlu: Serdar Uygun
Eyüpspor: Harun xx, Murat xx, Fethi xx, Claro xx, Berkan x (Umut dk. 46 xx), Melih xx, Cenk x (Halil dk. 46 xx, Yonathan del Valle dk. 69 x), Recep xx (Olivier Thill dk. 81 ?), Babel xx, Ömer xx, Dibba x (Sinan dk. 46 xx)
Yedekler: Cengiz, Berkay, Taşkın, İbrahim, Buğra
Teknik Direktör: Arda Turan
Sarı kart: Ogün Bayrak (Tuzlaspor)

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyorAraç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
ABD ordusuna ait 2 helikopter Alaska’da çarpıştı! 3 asker öldü…ABD ordusuna ait 2 helikopter Alaska’da çarpıştı! 3 asker öldü…
Merkez Bankası ile ilgili dikkat çeken altın satışı iddiası! ‘Şubat ayında başladı…’Merkez Bankası ile ilgili dikkat çeken altın satışı iddiası! ‘Şubat ayında başladı…’
EMPATİ’DE AHMET MÜMTAZ TAYLAN’IN KONUĞU OYUNCU DENİZ BAYSAL YURTÇUEMPATİ’DE AHMET MÜMTAZ TAYLAN’IN KONUĞU OYUNCU DENİZ BAYSAL YURTÇU
Şeyma Subaşı’ya sosyal medyadan soğuk duş!Şeyma Subaşı’ya sosyal medyadan soğuk duş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk-İş, açlık sınırı ve yoksulluk sınırını açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti depremzede gazetecilerle buluştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son seçim anketi KONDA’dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor, Tuzlaspor ile puanları paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: Fenerbahçe’de Enner Valencia sakatlandı! Ambulansla hastaneye götürüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TEKNOFEST coşkusu dünya basınında…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin uzay yolcuları açıklandı! TEKNOFEST’te tarihi anlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsmail Saymaz’dan tartışılan TOGG açıklaması! ‘Sanki toplum daha önce öküz arabasıyla gidiyordu’
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !