ARDA GÜLER, BABA OCAĞI BOLU’YA GELDİ: AİLESİYLE ZAMAN GEÇİRDİ

İspanyol futbol kulübü Real Madrid‘in genç yeteneği Arda Güler, baba ocağı Bolu‘yu ziyaret etti. Futbol dünyasının dikkatle takip ettiği Arda Güler, Bolu’nun Mengen ilçesine giderek, ailesiyle vakit geçirdi.

ARDA GÜLER’İN AİLESİYLE İLHAM VERİCİ ZİYARETİ

Genç futbolcu, babaannesi ve dedesiyle bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Ailesiyle birlikte geçirdiği vakit, Arda Güler’in memleketine duyduğu sevgiyi ve bağlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Güler, bu özel ziyaretiyle hem ailesini hem de Bolu halkını sevindirdi.

MENGEN BELEDİYE BAŞKANI’NI ZİYARET ETTİ

Arda Güler, ziyaret kapsamında Mengen Belediye Başkanı Vural Turan’ı da makamında ziyaret etti. Başkan Turan, Arda Güler’e Mengen yazılı porselen bir tabak hediye ederek genç futbolcuya olan destek ve takdirini belirtti.

GÖLCÜK TABİAT PARKI’NI GEZDİ

Ziyaretin sonunda, Arda Güler, Bolu’nun doğa harikalarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı‘nı gezdi. Bu eşsiz doğal güzellikleri keşfetme fırsatı bulan Güler, doğayla iç içe bir gün geçirdi.

ARDA GÜLER’İN ZİYARETİ, BOLU’NUN GURURU OLDU

Arda Güler’in Bolu’daki ailesiyle geçirdiği vakit, sadece ailesi için değil, Bolu halkı için de büyük bir gurur kaynağı oldu. Hem futbol kariyerindeki başarıları hem de karakteriyle takdir toplayan Arda Güler, memleketine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com