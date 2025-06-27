Trabzonspor, Paul Onuachu’nun Transferini Resmen Açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu’nun bonservisini alarak transferini resmileştirdi. Bordo-mavili kulüp, yıldız oyuncunun kalıcı transferi için İngiltere Premier Lig takımı Southampton ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

NFC Teknolojili Forma ile Duyuru Yapıldı

Trabzonspor, Onuachu transferini alışılmışın dışında bir yöntemle taraftarına duyurdu. Yeni sezon formalarına entegre edilen NFC teknolojisi sayesinde, taraftarlar formaya telefonlarını okuttuklarında Paul Onuachu’nun sesli mesajını dinledi.

Ses kaydında şu ifadelere yer verildi:

“Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon.”

Bu özel duyuru yöntemi, hem kulübün pazarlama stratejisine hem de dijital taraftar etkileşimine örnek bir uygulama oldu.

Golcü Oyuncunun Geçen Sezonki Performansı

2023–2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, ligde çıktığı 21 maçta 15 gol kaydederek takımın en önemli hücum silahı haline gelmişti. Tüm kulvarlarda ise toplamda 17 gole imza attı.

2.01 metre boyundaki santrfor, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü ve ceza sahasındaki bitiriciliği ile dikkat çekti. Onuachu, Southampton formasıyla ise beklentilerin altında kalarak 40 maçta yalnızca 4 gol atabilmişti.

Transfer Resmen Açıklandı, KAP Bildirimi Yapılacak

İngiliz ekibi Southampton, Onuachu’nun Trabzonspor’a transferini kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Trabzonspor’un da transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

Oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri için Trabzon’a gelmesi ve resmi imzayı atarak takıma katılması planlanıyor.

Trabzonspor’dan Güçlü Hamle

Trabzonspor’un Paul Onuachu transferi, hem taraftar nezdinde büyük bir memnuniyetle karşılandı hem de kulübün hücum hattı için ciddi bir güç takviyesi oldu. Yeni sezonda Onuachu’nun bordo-mavili formayla nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.

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