ARAÇ SAHİPLERİNE 9 BİN TL CEZA UYARISI!

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, belirli süresi içinde değiştirilmesi zorunlu olan donanım ve belgeleri yenilemeyen sürücülere 9 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacağını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, yüz binlerce sürücünün risk altında olduğunu ve sürenin dolmak üzere olduğunu açıkladı.

HANGİ SÜRÜCÜLERİ KAPSIYOR?

Bakanlık açıklamasına göre, araçlarda bulunması zorunlu olan ve süresi dolan ekipman, belge veya ruhsat yenilemeyen sürücüler bu cezaya tabi olacak. Özellikle:

Araç muayenesi süresi dolmuş araçlar

Zorunlu trafik sigortasını yenilemeyenler

Egzoz emisyon ölçümü süresi geçenler

Araç tescil belgelerinde zorunlu güncellemeleri yapmayanlar

CEZA TUTARI: 9 BİN TL’YE KADAR ÇIKABİLİR

Bakanlık yetkilileri, her bir ihlalin ayrı ayrı cezalara tabi olduğunu, bazı durumlarda toplam ceza tutarının 9 bin TL’ye kadar yükselebileceğini belirtti. Muayenesiz ve sigortasız araç kullanmanın hem trafik güvenliğini tehlikeye attığını, hem de ağır maddi yaptırımlara yol açtığını vurguladılar.

DENETİMLER SIKLAŞIYOR

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin bu konuda denetimlerini artırdığı ifade edilirken, plaka üzerinden otomatik kontrol sistemleri ile eksik belgeli araçların tespit edildiği bildirildi. Özellikle şehirlerarası yol kontrollerinde eksik belge veya geçersiz sigorta tespiti halinde, araçlar trafikten men edilerek cezai işlem uygulanacak.

YÜZBİNLERCE SÜRÜCÜ TEHLİKEDE

Yetkililer, halen muayene süresi geçmiş, sigortasız veya eksik belgeli araç sayısının yüz binlerle ifade edildiğini ve sürücülerin cezaya maruz kalmamak için bir an önce eksiklerini tamamlaması gerektiğini belirtti.

BAKANLIKTAN UYARI: “SON TARİHE DİKKAT!”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Araç sahipleri, yasal süresi dolan işlemlerini geciktirmemeli. Aksi halde ciddi cezalarla karşılaşabilirler” diyerek, son tarihlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

ARAÇ SAHİPLERİNE ÇAĞRI

Araç sahiplerinin araç muayenesi, trafik sigortası, egzoz emisyon ölçümü ve belge güncellemelerini zamanında yaptırmaları, hem güvenlik hem de mali yük açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com