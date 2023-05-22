Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.
23 Mayıs Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Zammın ardından benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 20.58 TL, Ankara’da 20.94 TL, İzmir’de ise 20.93 TL’ye yükselecek.
Güncel akaryakıt fiyatları (20 Mayıs 2023 Cumartesi)
İstanbul
Benzin: 19.81 TL
Motorin: 19.34 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL
Ankara
Benzin: 20.17 TL
Motorin: 19.74 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL
İzmir
Benzin: 20.16 TL
Motorin: 19.77 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL