Galatasaray’ın kralı Icardı, Valencıa’yı geride bıraktı

Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda en büyük desteği veren futbolculardan biri de Mauro Icardi oldu. Arjantinli süperstar, ileri uçta rakip tanımazken, adeta durdurulamayan bir performans sergiledi. Özellikle takımının en ihtiyaç duyduğu anlarda sahne alan Arjantinli süperstar, Sivasspor mücadelesiyle birlikte ligde toplamda 19 gole ulaştı. 30 yaşındaki futbolcu, ayrıca Sarı Kırmızılılar’ın çıktığı son 7 lig maçına da damga vurdu. Bu süre içerisinde Cim Bom, 19 kez rakip fileleri havalandırırken, gollerin yarısından fazlasında Icardi’nin imzası vardı.
VALENCIA’YI GERİDE BIRAKTI
Yıldız futbolcu, bu süre içerisinde 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Icardi, ligin ikinci yarısında da rakiplerine açık ara fark attı. Tecrübeli santrfor, ligin ikinci yarısında tam 14 gol atarken, bu bölümdeki krallık yarışında Enner Valencia’yı (13) geride bırakarak zirvenin sahibi oldu.
KEREM AKTÜRKOĞLU İLE MÜTHİŞ UYUM
Bu arada Aslan’da Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi arasındaki uyum da gözlerden kaçmadı. İkili, şampiyonluk yarışında büyük katkı verirken, birbirlerine yaptıkları asistlerle de sezona damga vurdular. Kerem, Icardi’ye tam 5 gol pası verirken Icardi ise takım arkadaşına 3 asist yaptı. Birbirlerine yaptıkları asistler ile 8 gole doğrudan etki eden süper ikili, bu alanda da ligdeki tüm rakiplerini arkalarında bıraktılar.