İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! “Artık uzatmaları oynuyoruz”

Türkiye Kahramanmaraş’taki depremlerle sarsılırken Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Kahramanmaraş’taki depremler öncesinde bölgeye dikkatleri çeken Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak “99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz” dedi.
Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.
10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda bina yıkılırken hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı.
Katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak “Artık uzatmalara oynuyoruz” dedi.
Naci Görür’ün açıklamalarından satır başları:
“İLK YAPMAMIZ GEREKEN YAPI STOĞU”
“İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapının insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunları yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım.
“ARTIK UZATMALARA OYNUYORUZ”
99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var.
Deprem beklenen bir kentte yapılmaması gereken en önemli şey o kentin nüfusunu arttırmayacaksın ve bina yoğunluğunu artırmayacaksın. Artık İstanbul büyütülmemeli, yatırım gelmemeli.
Ekonomi ve sanayi çarkları burada olmamalı. İstanbul’da büyük deprem olduğunda ekonominin bütün çarkları duracaktır. O ekonomiyi eski potansiyele geri getirmek yıllar alacaktır.”
“ENDİŞE EDİYORUZ”
Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresi dikkatle ele alınmasını öneririm.
Bunun dışında Marmara Denizi’nin güneyi, Çanakkale, Bursa, Çanakkale’nin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz.
Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı.
Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında büyük bir deprem bölge bekliyoruz. Endişe ettiğimiz bir saha.
Jeolojik verilere göre Hakkari’de sıkıntı olabilir. Bizim dile getirdiğimiz büyük depremler 6 ve üstü diye düşünülebilir.