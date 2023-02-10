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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! “Artık uzatmaları oynuyoruz”

İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! “Artık uzatmaları oynuyoruz”
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10 Şubat 2023 - 18:06

Türkiye Kahramanmaraş’taki depremlerle sarsılırken Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Kahramanmaraş’taki depremler öncesinde bölgeye dikkatleri çeken Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak “99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz” dedi.

İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 1

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 2

10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda bina yıkılırken hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı.

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 3

Katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak “Artık uzatmalara oynuyoruz” dedi.

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 4

Naci Görür’ün açıklamalarından satır başları:

“İLK YAPMAMIZ GEREKEN YAPI STOĞU”

“İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapının insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunları yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım.

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 5

“ARTIK UZATMALARA OYNUYORUZ”
99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var.

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 6

Deprem beklenen bir kentte yapılmaması gereken en önemli şey o kentin nüfusunu arttırmayacaksın ve bina yoğunluğunu artırmayacaksın. Artık İstanbul büyütülmemeli, yatırım gelmemeli.

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 7

Ekonomi ve sanayi çarkları burada olmamalı. İstanbul’da büyük deprem olduğunda ekonominin bütün çarkları duracaktır. O ekonomiyi eski potansiyele geri getirmek yıllar alacaktır.”

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 8

“ENDİŞE EDİYORUZ”

Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresi dikkatle ele alınmasını öneririm.

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 9

Bunun dışında Marmara Denizi’nin güneyi, Çanakkale, Bursa, Çanakkale’nin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz.

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 10

Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı.

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 11

Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında büyük bir deprem bölge bekliyoruz. Endişe ettiğimiz bir saha.

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 12

Jeolojik verilere göre Hakkari’de sıkıntı olabilir. Bizim dile getirdiğimiz büyük depremler 6 ve üstü diye düşünülebilir.

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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 13
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İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! "Artık uzatmaları oynuyoruz" - Sayfa 14
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