İstanbul depremi ile ilgili korkutan uyarı! “Artık uzatmaları oynuyoruz”

“ARTIK UZATMALARA OYNUYORUZ”

99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var.