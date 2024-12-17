ABD’de Okula Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde, Madison kentinde bulunan Abundant Life Christian adlı okula düzenlenen silahlı saldırıda dehşet yaşandı. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Polisten İlk Açıklama

Madison Polis Departmanı, olayla ilgili yaptığı açıklamada saldırganın etkisiz hale getirildiğinin tahmin edildiğini belirtti. Yetkililer, saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğinin henüz netleşmediğini ifade etti.

Polis açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bugün çok ama çok üzücü bir gün. Sadece Madison için değil, tüm ülkemiz için.”

Okul Hakkında

Özel bir eğitim kurumu olan Abundant Life Christian Okulu, anaokulundan 12’nci sınıfa kadar eğitim veriyor ve okulda yaklaşık 400 öğrenci bulunuyor.

ABD’de Artan Okul Saldırıları

ABD’de okullara yönelik silahlı saldırılar endişe verici bir seviyede. İstatistiklere göre:

2023 yılında 349 okul saldırısı düzenlenirken,

okul saldırısı düzenlenirken, 2024 yılında şu ana kadar 322 silahlı saldırı gerçekleşti.

Bu olay, ülkede silah kontrolü tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: www.ensonhaber.com

Kaynak: www.iha.com.tr