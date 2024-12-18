JAPON OTOMOBİL DEVLERİ NISSAN VE HONDA, BİRLEŞMEYE HAZIRLANIYOR

Japon otomobil sektörü, tarihi bir gelişmeyle çalkalanıyor. Elektrikli araç (EV) pazarında küresel rekabetin giderek kızıştığı bu dönemde, Japonya’nın iki otomotiv devi Nissan ve Honda, güçlerini birleştirme kararı aldı. Potansiyel birleşme, sektördeki dengeleri tamamen değiştirebilir.

BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Honda ve Nissan, sermaye ortaklığı ya da yeni bir holding şirketi kurma gibi seçenekleri değerlendiriyor. Honda Başkan Yardımcısı Shinji Aoyama, planların görüşüldüğünü doğrularken, henüz nihai bir kararın alınmadığını belirtti. Japon medyası, birleşmenin detaylarının 23 Aralık 2024’te açıklanabileceğini ifade ediyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA GÜÇ BİRLİĞİ

Birleşme planının ana amacı, elektrikli araç pazarında Tesla ve Çinli otomobil devleriyle rekabet edebilmek. Uzmanlara göre, bu hamle iki şirketin küresel pazardaki etkisini artıracak. Frost & Sullivan analisti Vivek Vaidya, “Bu birleşme, iki tarafı da tamamlayan güçlü bir ittifak oluşturacak” dedi.

HİSSE HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Birleşme haberleri sonrası Nissan hisseleri Tokyo Borsası’nda %24 oranında yükselerek tarihi bir sıçrama yaptı. Mitsubishi Motors’un da bu ittifaka katılabileceği belirtilirken, şirketin hisselerinde %17’lik bir artış görüldü. Buna karşılık, Honda hisseleri %3,4 oranında değer kaybetti.

TOYOTA’YA KARŞI YENİ BİR CEPHE

Japon otomobil sektörü, Toyota’nın liderliğinde uzun süredir güçlü bir yapı sergiliyor. Ancak Nissan, Honda ve olası Mitsubishi ittifakı, sektörde yeni bir güç dengesi oluşturabilir. Bu birleşme gerçekleşirse, Japon otomotiv sektörü iki ana gruba ayrılacak: Toyota liderliğindeki grup ve Honda-Nissan-Mitsubishi ittifakı.

NISSAN İÇİN KRİTİK BİR FIRSAT

Nissan, son yıllarda finansal zorluklarla mücadele ediyor. Gelir artışı durma noktasına gelirken, borç yükü yatırımcıları endişelendiriyor. Bloomberg analisti Tatsuo Yoshida, birleşmenin Nissan için kısa vadeli bir kurtuluş sağlayabileceğini belirtti.

HONDA’NIN STRATEJİK YAKLAŞIMI

Honda ise elektrikli ve hibrit araçlara yatırım yaparak geleceğe hazırlanıyor. Analist James Hong’a göre, bu birleşme Honda’ya ölçeğini büyütme ve daha büyük rakiplerle rekabet etme fırsatı sunacak.

BİRLEŞMENİN ZORLUKLARI

Her iki şirketin birleşme sürecinde organizasyonel uyum ve sermaye yapısı gibi önemli engelleri aşması gerekecek. Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn, birleşmenin Nissan üzerinde “gizli bir ele geçirme” etkisi yaratabileceği uyarısında bulundu.

SONUÇ: OTOMOBİL DÜNYASI İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Birleşme görüşmeleri henüz erken aşamada olsa da, bu adım Japonya otomobil sektörü için büyük bir dönüm noktası olabilir. Elektrikli araç pazarındaki rekabeti artırmayı hedefleyen bu ittifak, yalnızca Japonya değil, dünya otomotiv endüstrisinde de yeni bir dönemi başlatabilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com