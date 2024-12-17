Rusya’da Patlama: Üst Düzey Askeri Yetkili Korgeneral Igor Kirillov Hayatını Kaybetti

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Ryazansky Prospekt bölgesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen patlama, ülkeyi şok etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, patlama saat 06.11‘de gerçekleşti.

Elektrikli Scooter’a Yerleştirilen Bomba

Rus Telegram kanallarında yer alan bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi, olaydan birkaç saat önce bir binanın girişine elektrikli scooter park etti. Scooter’ın sapına yerleştirilen doğaçlama patlayıcı (IED) infilak ederek büyük bir yıkıma neden oldu.

Korgeneral Igor Kirillov Hayatını Kaybetti

Patlama sonucunda:

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Başkanı Korgeneral Igor Kirillov hayatını kaybetti.

hayatını kaybetti. Kirillov’un yardımcısının da olayda öldüğü öne sürülüyor.

Kimdi Korgeneral Igor Kirillov?

Korgeneral Kirillov, Rusya’nın nükleer ve kimyasal savunma güçlerinin başında bulunuyordu. Özellikle nükleer koruma ve stratejik savunma sistemlerinde kritik bir rol üstlenen Kirillov’un ölümü, Rusya için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, patlamayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Saldırganın kimliği ve patlamanın arkasındaki motivasyon henüz netleşmiş değil.

Bu saldırı, Rusya’da son dönemde artan güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr