Ankara’da Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu teması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz ay koltuğunu elinden aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofisinde gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken “nezaket ziyareti” diyerek geçiştirildi.
EKREM İMAMOĞLU’NUN CANI SIKILACAK
Halef selef temasını ilginç kılan bir husus daha var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vesayeti altında olduğu iddia edilen Özgür Özel’in bir çıkış yolu aradığı ve bu sebeple Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlaşarak İmamoğlu’na karşı bir mesaj vermek istediği yorumları yapıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce partililere “CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın” dediği ve Özel’e “Ekrem İmamoğlu’nu sırtından at” uyarısı yaptığı bilinirken Özel-İmamoğlu gerilimi de artık saklanamıyor.