Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ankara’da Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu teması!

Ankara’da Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu teması!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
08 Aralık 2023 - 16:06
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ofisinde ziyaret etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akşener, Mansur Yavaş’ı mı hedef aldı?Akşener, Mansur Yavaş’ı mı hedef aldı?
Kılıçdaroğlu’ndan ‘toplumsal zeminde çürüme’ çıkışı!Kılıçdaroğlu’ndan ‘toplumsal zeminde çürüme’ çıkışı!
Özgür Özel ile Meral Akşener’den ittifak açıklamasıÖzgür Özel ile Meral Akşener’den ittifak açıklaması
Özgür Özel ve Akşener’in görüşmesi başladıÖzgür Özel ve Akşener’in görüşmesi başladı
Özgür Özel o karar üzerine konuştu: ‘Nefes aldırırsam namussuzum’ diyerek sert çıktı!Özgür Özel o karar üzerine konuştu: ‘Nefes aldırırsam namussuzum’ diyerek sert çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BAŞKAN GÜRKAN 310 KALICI KONUTU İNCELEDİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ender Saraç’ın birlikte duş aldığı kişi kim?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçil Erzan’ın avukatı sessizliğini bozdu: ‘Paralar nerede’ tartışmasına ilk cevap
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gizem Bağdaçiçek’in ifadesi ortaya çıktı: Ben bu olayın mağduruyum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HANGİ GAZETECİ O MEKTUBU ENGELLEDİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ALEYNA TİLKİ KİMLERE KÜFÜR ETTİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rekabet Kurumu’ndan iki gıda şirketine para cezası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu teması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında hükümete kritik mesajlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: İhtimal yüzde 47’ye çıktı
SON DAKİKA HABERLERİ
Rekabet Kurumu’ndan iki gıda şirketine para cezası!Aralık 8, 2023-4:07 pm
Hafta sonu geliyor gelmekte olan. Meteorolojiden 14 il için uyarıAralık 8, 2023-4:00 pm
2023-İSG/2 pazar günü yapılacakAralık 8, 2023-12:48 pm
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastıAralık 8, 2023-12:45 pm
Mevduat faizleri yüzde 50’ye yaklaştı!Aralık 8, 2023-12:39 pm
8 Aralık dolar ne kadar oldu?Aralık 8, 2023-12:01 pm
8 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 8, 2023-11:30 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !