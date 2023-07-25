Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Alman lojistik şirketi DHL, MNG Kargo’yu satın aldı

Alman lojistik şirketi DHL, MNG Kargo’yu satın aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
25 Temmuz 2023 - 16:27

Alman lojistik şirketi DHL Group, MNG Kargo’nun hisselerinin tamamını (yüzde 100’ünü) satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Alman lojistik şirketi DHL, MNG Kargo’yu satın aldı

DHL Group, Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo’nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı.

DHL Group CEO’su Tobias Meyer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “E-ticaret, lojistik sektörü ve özellikle de kargo hacimleri için en büyük büyüme faktörlerinden biri olmaya devam ediyor. MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise açıklamasında, “Türkiye, büyüyen ekonomisi, stratejik konumu, yetkin işgücü ve kurulu ulaşım altyapısı ile lojistik sektöründe bölgesel bir merkez durumundadır. Ülkemizdeki kargo hacmi, e-ticarette yakalanan çift haneli büyüme ile günden güne artmaktadır” dedi.

Dağlıoğlu, “DHL’nin satın alması, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını göstermekte” değerlendirmesinde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk 3’te yer alan adaylar şaşırttı! “İmamoğlu aday olmazsa kimi görmek istersiniz?”İlk 3’te yer alan adaylar şaşırttı! “İmamoğlu aday olmazsa kimi görmek istersiniz?”
Tüm emeklileri ilgilendiriyor: 4 bin lira ek zam açıklamasıTüm emeklileri ilgilendiriyor: 4 bin lira ek zam açıklaması
Benzine yağmur gibi zam gelince çiftçiler tırpana geri döndüBenzine yağmur gibi zam gelince çiftçiler tırpana geri döndü
Yunan medyasından skandal çağrı. THY ve Pegasus’u durdurunYunan medyasından skandal çağrı. THY ve Pegasus’u durdurun
Demet Özdemir’den aşk iddialarını doğrulayan paylaşım!Demet Özdemir’den aşk iddialarını doğrulayan paylaşım!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Neron Roma’yı yaktı Erdoğan Türkiye’yi yakıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi’ne protokol yanıtı: Yüzde 1’den az oyla grup kurmak ahlâki mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent’ten Adana depremi paylaşımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TESETTÜRLÜ MANKEN MESLEKTAŞLARINI YERDEN YERE VURDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alman lojistik şirketi DHL, MNG Kargo’yu satın aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyorTemmuz 21, 2023-5:07 pm
Ek zam bekleyen emeklilere kötü haberTemmuz 21, 2023-4:19 pm
Karadeniz’de sıcak saatler… Tansiyon bir anda zirve yaptı! Restleşme sonrası Rusya’dan flaş hamleTemmuz 21, 2023-4:13 pm
Türkiye için ‘El Nino’ uyarısı! ‘2024 yılında da…’Temmuz 21, 2023-4:03 pm
Gıda ürünlerine yeni zam dalgası geliyor!Haziran 19, 2023-10:12 am
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !