Alman lojistik şirketi DHL, MNG Kargo’yu satın aldı

DHL Group, Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo’nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı.

DHL Group CEO’su Tobias Meyer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “E-ticaret, lojistik sektörü ve özellikle de kargo hacimleri için en büyük büyüme faktörlerinden biri olmaya devam ediyor. MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise açıklamasında, “Türkiye, büyüyen ekonomisi, stratejik konumu, yetkin işgücü ve kurulu ulaşım altyapısı ile lojistik sektöründe bölgesel bir merkez durumundadır. Ülkemizdeki kargo hacmi, e-ticarette yakalanan çift haneli büyüme ile günden güne artmaktadır” dedi.

Dağlıoğlu, “DHL’nin satın alması, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını göstermekte” değerlendirmesinde bulundu.